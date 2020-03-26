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Дастан Джумабеков назначил главой аппарата ЖК Алмазбека Сабырбекову 

Бишкек, “Саясат.kg”. Алмазбек Сабырбеков стал руководителем Аппарата Жогорку Кенеша.

 Алмазбек Сабырбеков стал руководителем Аппарата Жогорку Кенеша. Об этом сообщает 26 марта пресс-служба парламента.  

Отмечено, что Саматбек Ибраев, ранее занимавший эту должность, уволился по собственному желанию 23 марта 2020 года.

А.Сабырбеков ранее был советником спикера ЖК Дастана Джумабекова.

 

 

           

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