Дастан Джумабеков назначил главой аппарата ЖК Алмазбека Сабырбекову

Бишкек, “Саясат.kg”. Алмазбек Сабырбеков стал руководителем Аппарата Жогорку Кенеша.

Алмазбек Сабырбеков стал руководителем Аппарата Жогорку Кенеша. Об этом сообщает 26 марта пресс-служба парламента.

Отмечено, что Саматбек Ибраев, ранее занимавший эту должность, уволился по собственному желанию 23 марта 2020 года.

А.Сабырбеков ранее был советником спикера ЖК Дастана Джумабекова.