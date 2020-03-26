Дастан Джумабеков назначил главой аппарата ЖК Алмазбека Сабырбекову 

Бишкек, “Саясат.kg”. Алмазбек Сабырбеков стал руководителем Аппарата Жогорку Кенеша.
Алмазбек Сабырбеков стал руководителем Аппарата Жогорку Кенеша. Об этом сообщает 26 марта пресс-служба парламента.
Отмечено, что Саматбек Ибраев, ранее занимавший эту должность, уволился по собственному желанию 23 марта 2020 года.
А.Сабырбеков ранее был советником спикера ЖК Дастана Джумабекова.
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