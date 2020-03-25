ГКНБ: Адвокат Слесарев сам отказался от встречи с Атамбаевым через стеклянное ограждение

Госкомитет нацбезопасности призывает граждан с пониманием отнестись к профилактическим мерам
С 25 марта 2020 года в Бишкеке, Оше и Жалал-Абаде, в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Сузакском районе Жалал-Абадской области введено «чрезвычайное положение» с определенными правилами, связанными с эпидемиологической ситуацией.
В связи с чем ГКНБ принял ряд мер по профилактике и безопасности для сотрудников, а также для следственно-арестованных лиц и посетителей.
Во исполнение решения в рамках постановления правительства от 25 марта 2020 года по предупреждению распространения инфекции и обеспечения среди населения благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации ограничены прием посетителей в СИЗО ГКНБ и общественную приемную ГКНБ.
В целях минимизации контактов и недопущения распространения коронавируса рекомендовано проводить встречи и приемы обращений в онлайн режиме посредством сети интернет.
Заявление адвоката Сергея Слесарева о том, что он не смог встретиться с Алмазбеком Атамбаевым, не соответствует действительности, так как ему было предоставлено свидание со своим подзащитным через стеклянное ограждение, исключая физический контакт. Однако Слесарев сам отказался от встречи при таких условиях.
В этой связи ГКНБ призывает граждан и посетителей отнестись с ответственностью и пониманием к принимаемым профилактическим мерам и строго соблюдать правила в период «чрезвычайного положения».
Пресс-центр ГКНБ
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