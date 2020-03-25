Айсулуу Мамашова объяснила, почему они вшестером собрали для медиков лишь 20 тысяч сомов

Депутат ЖК отметила, что они оказывают помощь в гораздо больших масштабах, просто женщины-политики не сочли нужным пиариться

Депутат ЖК отметила, что они оказывают помощь в гораздо больших масштабах, просто женщины-политики не сочли нужным пиариться

Общественный деятель Ассоль Молдокматова на своей странице в соцсети написала о том, что депутат ЖК Айсулуу Мамашова, экс-вице-спикер парламента Асия Сасыкбаева, жена Омурбека Текебаева - Айгуль Текебаева, бывший генпрокурор Аида Салянова, член ЦИК Гульнара Джурабаева и депутат ЖК Наталья Никитенко передают в «Штаб добра» 20 тысяч сомов на приобретение 10 защитных костюмов, медицинских масок и перчаток. Под ее постом некоторые пользователи Сети возмутились тем, что женщины-политики решили выделить в помощь врачам «всего лишь 20 000 сомов».

Ассоль Молдокматова, в свою очередь, ответила, что гордится этими женщинами, которые «никогда не остаются в стороне». Она отметила, что парламентарии - не олигархи.

Vesti.kg обратились к депутату ЖК, лидеру фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашовой и поинтересовались, чем объясняется столь скромная сумма пожертвования, в то время как другие политики передавали по миллиону, полтора, а то и пять миллионов сомов.

- На сегодняшний день оказывается различная помощь, - заметила нардеп. - Поскольку Ассоль Молдокматова объявила о том, что будут высылаться защитные костюмы, мы решили помочь таким образом, локально. Но помимо этого, естественно, оказывается и другая помощь. Единственное, об этом не говорится, потому что это не пиар-акция. Это не делается для того, чтобы об этом знали люди. Это делается для того, чтобы помогать тем, кто работает. То, что данное действие озвучили, - видимо, было желанием Ассоль Молдокматовой. В целом, если оказываемую помощь не видно, то это не значит, что ее в принципе нет. Считаю, что в такой ситуации каждый должен оказывать помощь по возможности. И даже оказывая помощь, считаю не совсем корректным говорить об этом по всем новостям.

Источник: vesti.kg