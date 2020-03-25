Атамбаеву из-за коронавируса разрешили беседовать с адвокатом только через стекло

Защитник бывшего президента отметил, что сотрудники СИЗО ГКНБ не соблюдают санитарные нормы
Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева - Сергей Слесарев - пожаловался на то, что ему не удалось встретиться и поговорить с подзащитным в СИЗО ГКНБ из-за введенных мер в рамках борьбы с коронавирусом.
Как рассказал Vesti.kg сам юрист, им предложили поговорить через стекло.
- Предложили надеть маску и перчатки, я согласился, - говорит Слесарев. - Но в этом помещении не соблюдаются санитарные нормы. Перчатка спустя пять минут была черной, то есть там практически не убираются. Вообще, перчатки медики используют во время операции и сразу же уничтожают. Носить их целый день, думая, что они не являются переносчиками, - это абсурд и очковтирательство. Я выполнил их просьбу, но меня попросили зайти в соседнюю комнату и говорить через стекло. В таких условиях невозможно работать. Мне нужно было кричать. Также мы не могли обсудить определенные документы, написать их и обменяться. В таких условиях защита Атамбаева невозможна.
Юрист добавил, что сами сотрудники изолятора не соблюдают мер безопасности.
- Они устанавливают новые правила, которые не обусловлены законом. Если уж на то пошло, то должен быть соответствующий нормативный акт на этот счет, - отметил адвокат. - Все это сейчас будут называть борьбой с коронавирусом. Но я зашел в СИЗО, сотрудники изолятора напрямую контактируют с арестованными, в том числе и с Алмазбеком Атамбаевым. Они общаются без всякого стекла.
Слесарев напомнил, что судебные процессы в связи со вспышкой коронавируса не перенесли.
- У нас судебные заседания по кой-ташским событиям назначены три дня в неделю, - сообщил адвокат. - В одном зале находятся около 30 человек, и это считается нормальным. А встретиться один на один с адвокатом, оказывается, нельзя. Это прямое распоряжение начальника СИЗО ГКНБ.
По словам юриста, граждане в СИЗО-1 не имеют таких условий, как отдельная комната со стеклом для переговоров.
Источник: vesti.kg
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