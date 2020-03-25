Атамбаеву из-за коронавируса разрешили беседовать с адвокатом только через стекло

Защитник бывшего президента отметил, что сотрудники СИЗО ГКНБ не соблюдают санитарные нормы

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева - Сергей Слесарев - пожаловался на то, что ему не удалось встретиться и поговорить с подзащитным в СИЗО ГКНБ из-за введенных мер в рамках борьбы с коронавирусом.

Как рассказал Vesti.kg сам юрист, им предложили поговорить через стекло.

- Предложили надеть маску и перчатки, я согласился, - говорит Слесарев. - Но в этом помещении не соблюдаются санитарные нормы. Перчатка спустя пять минут была черной, то есть там практически не убираются. Вообще, перчатки медики используют во время операции и сразу же уничтожают. Носить их целый день, думая, что они не являются переносчиками, - это абсурд и очковтирательство. Я выполнил их просьбу, но меня попросили зайти в соседнюю комнату и говорить через стекло. В таких условиях невозможно работать. Мне нужно было кричать. Также мы не могли обсудить определенные документы, написать их и обменяться. В таких условиях защита Атамбаева невозможна.

Юрист добавил, что сами сотрудники изолятора не соблюдают мер безопасности.

- Они устанавливают новые правила, которые не обусловлены законом. Если уж на то пошло, то должен быть соответствующий нормативный акт на этот счет, - отметил адвокат. - Все это сейчас будут называть борьбой с коронавирусом. Но я зашел в СИЗО, сотрудники изолятора напрямую контактируют с арестованными, в том числе и с Алмазбеком Атамбаевым. Они общаются без всякого стекла.

Слесарев напомнил, что судебные процессы в связи со вспышкой коронавируса не перенесли.

- У нас судебные заседания по кой-ташским событиям назначены три дня в неделю, - сообщил адвокат. - В одном зале находятся около 30 человек, и это считается нормальным. А встретиться один на один с адвокатом, оказывается, нельзя. Это прямое распоряжение начальника СИЗО ГКНБ.

По словам юриста, граждане в СИЗО-1 не имеют таких условий, как отдельная комната со стеклом для переговоров.

Источник: vesti.kg