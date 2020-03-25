Омурбек Бабанов: Посмотрите на Европу. Неужели вы думаете, что мы лучше справимся?

Экс-кандидат в президенты подчеркнул, что безответственные кыргызстанцы могут принести мучения своим родным и близким

Бывший кандидат в президенты Омурбек Бабанов заявил о том, что полностью поддерживает решение власти о введении чрезвычайного положения. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Политик отметил, что самоизоляция должна быть тотальной.

«Дорогие кыргызстанцы,

Сегодня нам необходимо четко исполнять дисциплину карантина. Категорически воздержитесь от выхода на улицу, находитесь исключительно дома! Если вы продолжите игнорировать чрезвычайное положение, будете выходить без острой необходимости, вы не только себя подвергаете риску, но и принесете мучения вашим родственникам и близким. Болезнь не щадит никого, в особенности старшее поколение.

Задумайтесь и оберегайте родителей! Именно безответственное и несерьезное отношение к этому вирусу наносит колоссальный ущерб всему Кыргызстану. Если больницы переполнятся, врачей и аппаратов не будет хватать, и ситуация выйдет из-под контроля! Если мы будем соблюдать все правила и режим карантина, не будем выходить из дома, то, как утверждают эпидемиологи, за две недели ситуация улучшится. Выявятся заразившиеся, остановится распространение, и мы сможем выйти на улицы, вернуться на работу, на учебу!

Но самоизоляция должна быть тотальной.Это не возымеет эффекта, если хоть малая часть будет нарушать! Я обращаюсь к сознательным и ответственным гражданам, возьмите ответственность за свою семью и близких, не допустите заражения в своей семье! Следите за родными! В противном случае, карантин будет долгим, а вирус активно распространится и дойдет до каждого из нас, последствия будут ужасающие!», - написал экс-кандидат в президенты.

Бабанов заявил, что поддерживает решение власти о введении режима чрезвычайного положения в КР.

«Если кто-то считает, что коронавирус не коснется его или его семьи, то глубоко ошибается. Посмотрите на Европу, неужели вы думаете, что мы лучше справимся? В той же Италии, Испании, Великобритании и Германии сконцентрированы технологии, деньги и качественная медицина. Но даже они сейчас не справляются. Люди погибают, прогрессия смертности катастрофична…

Пора учиться на чужих ошибках, пока для нас это не обернулось трагедией. Если мы сейчас же не самоизолируемся и не защитимся, мы очень на долго будем в таком стрессе, границы с соседями не откроются, бизнесы не восстановят деятельность, работы не будет… не говоря уже о том, как мы сами и наши близкие будут страдать!

Сейчас март. Скоро начнутся полевые работы, чабаны отправятся на джайлоо. Мы обязаны победить вирус во что бы то ни стало, иначе сельское хозяйство рухнет.

Я полностью поддерживаю решение властей о введении чрезвычайного положения! Более того, считаю, что его надо вводить по всей стране», - написал Бабанов.

Омурбек Бабанов заметил, что, несмотря на режим ЧП, кыргызстанцы продолжают выходить на прогулки.

«Вчера объехал город и увидел, что очень много людей гуляет по паркам и улицам. Сейчас не время для развлечений и отдыха, сейчас – карантин и режим самоизоляции! И власти обязаны жестко реагировать. Таковы обстоятельства времени!

Задумайтесь! Дорогие кыргызстанцы! Врачи рискуют, ради нас, чтобы мы с вами жили! Милиционеры рискуют, чтобы мы с вами были в безопасности! Пограничники рискуют, чтобы наша граница была надежной. Мы уменьшим все риски для них и для себя, если останемся дома!

Останься дома! Победим коронавирус!», - написал политик.

Источник: vesti.kg