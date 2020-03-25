Дастана Джумабекова вновь подвела речь? 

Спикер ЖК заявил, что «если один человек заразит еще одного, это будет нашей победой»
Выступление спикера Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова вновь вызвало критику в его адрес.
Накануне в ходе внеочередного заседания парламента, где депутаты рассматривали вопрос о введении чрезвычайного положения, торага снова оговорился.
«Если один человек заразит еще одного, это будет нашей победой», - сказал Джумабеков.
Напомним, что Дастан Джумабеков неоднократно подвергался критике за речевые ошибки, допущенные в ходе публичных выступлений.
Наиболее резонансным стал случай, когда он не смог правильно произнести название города Франкфурт-на-Майне.
Источник: vesti.kg
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