Дастана Джумабекова вновь подвела речь?

Спикер ЖК заявил, что «если один человек заразит еще одного, это будет нашей победой»

Выступление спикера Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова вновь вызвало критику в его адрес.

Накануне в ходе внеочередного заседания парламента, где депутаты рассматривали вопрос о введении чрезвычайного положения, торага снова оговорился.

«Если один человек заразит еще одного, это будет нашей победой», - сказал Джумабеков.

Напомним, что Дастан Джумабеков неоднократно подвергался критике за речевые ошибки, допущенные в ходе публичных выступлений.

Наиболее резонансным стал случай, когда он не смог правильно произнести название города Франкфурт-на-Майне.

Источник: vesti.kg