Аида Касымалиева: Руководство аэропорта «Манас» отправило сотрудников в отпуск без содержания

Вице-спикер ЖК отметила, что работники аэропорта в последние дни находились на передовой, точно так же, как врачи и милиционеры

Накануне вице-спикер ЖК Аида Касымалиева сообщила, что руководство международного аэропорта «Манас» отправило своих сотрудников в отпуск без содержания. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уважаемое руководство международного аэропорта «Манас»!

Поступают сигналы, что коллектив отправляете в отпуск без содержания. По одному заставляете писать заявления - добровольно.

Без объяснения, без предъявления решений. Работники аэропортов были на передовой все эти дни, с самого начала эпидемии. Как и наши врачи, и милиционеры. И многие другие сотрудники, которые по долгу службы контактировали с населением. Зачастую работали без масок, в самом эпицентре, встречали всех, возможно, зараженных. В госучреждениях люди тоже ушли работать из дома, но все оплачивается.

Вы не имеете права так по-скотски выкидывать своих же работников на улицу. При любых обстоятельствах руководство должно стоять горой за свой коллектив. Решать через собрания. Объяснять людям эти решения. И выходить из ситуации по-человечески. В коллективе есть уязвимые люди, как и везде. У них должна быть "подушка безопасности". В такое непростое время именно руководителям всех уровней надо укреплять доверие, веру. Проявлять заботу, но не оставлять людей с отчаянием наедине.

Аэропорты - объекты стратегического значения. Наоборот, надо усиливать эти объекты во время ЧП.

Прошу официально ответить, что это не так», - написала Касымалиева.

Источник: vesti.kg