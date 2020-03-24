Жанар Акаев: Нужно открыто попросить помощи у Китая

Парламентарий попросил Республиканский штаб не хранить деньги, переведенные политиками, а потратить их на нужды врачей

Депутат ЖК Жанар Акаев в ходе экстренного заседания парламента предложил открыто попросить помощи у Китая и обеспечить медработников необходимыми костюмами.

- В такой сложной ситуации мы должны работать слаженно, - сказал он. - Было бы хорошо, если бы правительство до 15 апреля внесло документ, касающийся сфер экономики и бизнеса. Что будет с малым бизнесом? В Казахстане, к примеру, выдаются пособия на 1, 5 млн человек. Наше правительство в такой ситуации должно выделять хотя бы по 5000 сомов для 500 человек. Поскольку люди потеряли свой ежедневный заработок. В крупных городах многие люди снимают квартиры. Куда им идти в случае, если их выгонят хозяева квартир?

Вместе с тем Акаев сказал, что Республиканскому штабу не стоит хранить деньги, переведенные политиками в Фонд по борьбе с коронавирусом.

- Сейчас многие политики, бизнесмены переводят денежные средства, - напомнил нардеп. - Однако штаб сообщает, что из этих средств не потрачен ни один сом. У врачей нет медицинских костюмов, а то и еды. И они работают в таких условиях. Не нужно держать эти деньги. Давайте открыто попросим помощи у Китая, чтобы те предоставили медицинские костюмы. Не нужно изобретать велосипед.

Источник: vesti.kg