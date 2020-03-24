Садык Шер-Нияз: Никого не должно волновать, кто и откуда завез в Кыргызстан коронавирус

Депутат ЖК призвал кыргызстанцев к единству
Депутат ЖК Садык Шер-Нияз в ходе экстренного заседания парламента призвал кыргызстанцев к единству.
- Никого не должно волновать, кто и откуда завез к нам вирус - будь это паломники или туристы, - отметил парламентарий. - Разве это нужно нам? Мы должны бороться с коронавирусом. В стране уже есть зараженные. Нам остается призывать друг друга к спокойствию. Нет разницы - городской ты или сельчанин, депутат или обычный гражданин, христианин или мусульманин. Мы все едины.
Народный избранник попросил кыргызстанцев внимательнее следить за информацией, которой они делятся с другими.
- Нужно следить за тем, не содержится ли в наших словах негативная информация, - продолжил Шер-Нияз. - Хочу обратиться к коллегам. В стране сложилась непростая обстановка. Мы должны быть готовы к тому, чтобы при необходимости собираться и днем, и ночью. На моей памяти в истории Кыргызстана впервые вводится режим чрезвычайного положения. Народ не знает, как вести себя в такой ситуации. Правительство должно активно разъяснять все обществу.
Источник: vesti.kg
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