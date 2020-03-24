Руководителям всех госорганов и ведомств поручено отпустить сотрудников на удаленную работу 

Вице-премьер отметил, что работников необходимо отпустить с указанием строгого соблюдения санитарных мер в целях предотвращения распространения коронавируса
Вице-премьер отметил, что работников необходимо отпустить с указанием строгого соблюдения санитарных мер в целях предотвращения распространения коронавируса
Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев поручил всем руководителям государственных органов, министерств и ведомств отпустить сотрудников на удаленную работу на период введения режима чрезвычайного положения на территории страны. Об этом передает телеграмм-аккаунт Республиканского штаба по недопущению распространения коронавируса.
Он отметил, что сотрудники должны быть отпущены с указанием строгого соблюдения санитарных мер в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
Источник: vesti.kg
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