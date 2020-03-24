Руководителям всех госорганов и ведомств поручено отпустить сотрудников на удаленную работу

Вице-премьер отметил, что работников необходимо отпустить с указанием строгого соблюдения санитарных мер в целях предотвращения распространения коронавируса

Вице-премьер отметил, что работников необходимо отпустить с указанием строгого соблюдения санитарных мер в целях предотвращения распространения коронавируса

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев поручил всем руководителям государственных органов, министерств и ведомств отпустить сотрудников на удаленную работу на период введения режима чрезвычайного положения на территории страны. Об этом передает телеграмм-аккаунт Республиканского штаба по недопущению распространения коронавируса.

Он отметил, что сотрудники должны быть отпущены с указанием строгого соблюдения санитарных мер в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Источник: vesti.kg