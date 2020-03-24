Экс-вице-премьер Ж.Разаков вошел в совет директоров «ФинансКредитБанка»

Разаков Жениш Парпиевич избран на должность члена совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк» с 19.03.2020 г. сроком на 3 года.

- Разаков Жениш Парпиевич избран на должность члена совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк» с 19.03.2020 г. сроком на 3 года. Об этом стало известно по итогам годового общего собрания акционеров ОАО, сообщает КФБ.

Утвержден размер выплачиваемого вознаграждения и компенсации вновь избранному члену совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк» согласно Положению № 1 к настоящему протоколу.

Остальным членам совета директоров размер вознаграждения оставлен без изменений.

Также принято решение досрочно освободить Бердикулова Нургазы Абдисаматовича от полномочий члена совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк» с 19.03.2020 г. согласно поданному заявлению о добровольном сложении полномочий члена совета директоров и выходе из состава совета директоров по личным мотивам. Решено выплатить Бердикулову Нургазы Абдисаматовичу вознаграждение по 19.03.2020 г.

Источник: tazabek.kg