(Видео) Вирус не где-то далеко – он уже посреди нас – Абылгазиев выступил с заявлением

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев выступил с заявлением в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории КР.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев выступил с заявлением в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории КР. Как сообщает пресс-служба правительства, в заявлении Абылгазиева говорится:

«Дорогие кыргызстанцы!

В целях борьбы с коронавирусом в стране с 22 марта введен режим чрезвычайной ситуации. Режим действует второй день. Но, к сожалению, мы наблюдаем, что многие до сих пор не осознали опасность эпидемии. Многие продолжают вести себя как ни в чем не бывало - беспечно, безответственно. Этим они подвергают жизнь окружающих опасности.

Медики говорят, что любой человек может оказаться зараженным. У одного крепкое здоровье, у другого – нет, а до появления первых симптомов охватившего почти весь мир заболевания проходит до 14 дней. До этого срока нельзя узнать, кто вас заразил и кого, возможно, уже заразили вы. Вирус не где-то далеко – он уже посреди нас. Поэтому всем нам надо быть предельно внимательными и ответственными перед собой. Без острой необходимости оставайтесь дома! Это главное требование режима чрезвычайной ситуации!

Уважаемые соотечественники!

Хочу напомнить, что решение о введении режима чрезвычайной ситуации было трудным, сложным решением. Мы сознательно пошли на этот шаг, отлично понимая, что вводимые ограничения создают большие проблемы для функционирования экономики и повседневного образа жизни сотен тысяч людей. Но другого решения быть не могло, потому что для всех нас нет ничего важнее здоровья и безопасности граждан.

Мы сегодня вынуждены принимать жёсткие, очень жёсткие меры по защите здоровья наших граждан! Отныне органы внутренних дел, патрульная милиция и местные власти будут применять всю полноту власти по отношению к тем, кто своей беспечностью ставит под угрозу здоровье других людей! Легкомыслие далее нетерпимо! Я очень надеюсь, что все вы с пониманием отнесетесь к законным требованиям представителей власти и окажете им всемерное содействие!».

Источник: Кабар