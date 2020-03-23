Ахматбек Келдибеков подал в суд на родственницу Аиды Саляновой

Бывший спикер ЖК потребовал 5 миллионов сомов за пост, оскорбивший его честь и достоинство

Экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков подал в суд иск о защите чести и достоинства против родственницы экс-генпрокурора Аиды Саляновой – Чынары Турдалиевой. Об этом Vesti.kg сообщила она сама.

По словам Турдалиевой, в исковом заявлении Келдибеков потребовал 5 миллионов сомов, а также опровержение ее слов в Facebook.

- Основанием для моего поста послужила моя гражданская позиция на его мнение о Текебаеве, - пояснила она. - Вся общественность стала свидетелем событий, связанных с ним за последние годы, и несколько из них я перечислила в своем посте: 1. Его поведение, как политика, на презентации гамбургеров от Тимати; 2. Любительское видео, снятое его товарищами во время трапезы, где он кушает кость, держа ее в одной руке, а в другой сигареты; 3. Обвинительные судебные решения против него. Все перечисленное дает основания для вывода – тойбогон топоз, т.е. обычная констатация фактов, а не оскорбление.

Иск подан в Октябрьский районный суд Бишкека.

- Я конечно удивлена тем, что Келдибеков подал на меня в суд, ведь я не политик и не известная личность, я всего лишь рядовой сотрудник в государственной компании, - говорит Турдалиева. - И если Келдибеков намерен судиться, то мне всего лишь придется доказывать общеизвестные факты.

Источник: vesti.kg