Сооронбай Жээнбеков сказал Кашкару Джунушалиеву, что для большегрузов с продовольствием нужно создать беспрепятственный «коридор»

Президент принял главу МВД

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 марта, принял министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева.

Обсуждены меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на период режима чрезвычайной ситуации, который был введен правительством с 22 марта 2020 года на территории всей страны по предложению Совета безопасности.

Джунушалиев сообщил, что во всех регионах страны установлены 14 санитарно-карантинных постов, на которых круглосуточно находятся сотрудники органов внутренних дел, работники органов здравоохранения, представители Министерства чрезвычайных ситуаций и органов местных властей.

Отмечено, что на период режима чрезвычайной ситуации для реализации мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции привлечено достаточное количество сотрудников органов внутренних дел.

Кашкар Джунушалиев добавил, что все карантинные зоны, объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, лечебно-санитарные учреждения, стратегические объекты обеспечены усиленной охраной.

Глава государства подчеркнул, что на момент режима чрезвычайной ситуации в стране все подразделения органов внутренних дел должны работать в усиленном режиме.

Он еще раз отметил необходимость соблюдения гражданами строгой дисциплины, недопущения скопления людей, обеспечения общественного порядка во всех торговых точках, продовольственных рынках и других общественных местах. Все указанные объекты должны находиться под постоянным контролем.

Жээнбеков подчеркнул важность обеспечения сотрудников органов внутренних дел необходимой экипировкой и средствами медицинской защиты.

Президент отметил, что при пересечении санитарно-карантинных постов в регионах приоритетное значение должно уделяться большегрузным автомобилям с продовольствием и другими товарами народного потребления, для которых должен быть создан беспрепятственный «коридор» с соблюдением всех мер безопасности и правил карантина.

Он добавил, что бизнесу в период чрезвычайной ситуации в стране необходимо оказывать максимальное содействие. Никто не должен чинить препятствия предпринимателям.

Вместе с тем Жээнбеков обратил особое внимание на необходимость своевременного пресечения распространения провокационной и недостоверной информации об эпидемиологической ситуации в стране.

Глава государства отметил, что все подобные лица должны строжайшим образом привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством.

Отдел информационной политики

аппарата президента

Источник: vesti.kg