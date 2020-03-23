Дело Текебаева и Чотонова: Из-за неявки свидетелей процесс перенесен

В производстве Первомайского районного суда города Бишкек рассматривается уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова, которые обвиняются в коррупционных преступлениях.

Как сообщили в пресс-службе суда, в связи с неявкой свидетелей сегодняшнее судебное разбирательство отложено на 6 апреля 2020 года 14:00 ч.

Напомним, Омурбек Текебаев и экс-посол КР в Южной Корее Дуйшенкул Чотонов были задержаны в феврале 2017 года по подозрению в получении в 2010 году 1 млн долларов от гражданина России Леонида Маевского за содействие в покупке акций сотового оператора MegaCom.

Приговором Первомайского районного суда г. Бишкек от 16 августа 2017 года Текебаев и Чотонов были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного по ст.303 ч.1 УК КР, и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. На основании ст.3 п.3 Закона КР «Об амнистии в связи с 65-летием Всеобщей декларации прав человека» неотбытый срок наказания был сокращен на 1/3. Приговором Бишкекского городского суда от 2 октября 2017 года судебный акт Первомайского районного суда г. Бишкек оставлен без изменения. В свою очередь, Верховный суд КР 21 ноября 2017 года вынес постановление, где приговоры судов двух инстанций в части определения вины и назначения наказания были оставлены в силе.

21 августа 2019 года в Верховном суде КР было рассмотрено ходатайство адвокатов подсудимых Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова - Ч.Джакупбековой, Т.Токтакуновой о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Источник: Кабар