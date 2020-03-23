Суд по кой-ташским событиям: Процесс отложили из-за состояния здоровья Атамбаева

В Первомайском районном суде города Бишкек сегодня началось судебное заседание по уголовному делу по кой-ташским событиям, произошедшим 7-8 августа.

В качестве председательствующего судьи - Марат Сыдыков.

Процесс проходит в закрытом режиме.

Заседание суда было перенесено на следующий понедельник на 10:00 из-за того, что бывший президент Алмазбек Атамбаев не явился на процесс из-за состояния здоровья.

Напомним, что 7 августа вечером в Кой-Таше в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время действий по его принудительному приводу в следственные органы по делу незаконного освобождения лидера ОПГ, так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева, произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников бывшего президента.

В результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков и более 40 человек получили ранения.

8 августа правоохранительные органы задержали Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он был водворен в СИЗО ГКНБ.

Генпрокуратурой, в порядке ст.252 УПК КР изучено уголовное дело, поступившее из Следственной службы МВД КР по Кой-Ташским событиям 7-8 августа 2019 года с обвинительным актом по обвинению А.Атамбаева, Ф.Ниязова, И.Карамушкиной, А.Кодурановой, Р.Джеенбекова, М.Мискенбаева, К.Жолдубаевой, К.Сагымбаева, М.Шаменова, Карыпбек уулу Р., Ф.Баабиева, К.Осмоналиева, Капарбек уулу Н. и А.Какебаева, в совершении преступлений, предусмотренных статьями ст. 39, ст. 309 (покушение на насильственный захват власти); ст.355 (угроза или насилие в отношении представителя власти), ст.337 (воспрепятствование деятельности следователя), ст.244 (захват заложников), ст. 264 (массовые беспорядки), ст.130 (убийство), ст.39, ст.130 (покушения на убийство), ст.253 (незаконный оборот оружия), ст.257 (хищение или вымогательство огнестрельного оружия), ст.338 (угроза и насилие в связи с досудебным производством) УК КР.

В отношении еще 5 лиц уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ними соглашения о сотрудничестве.

Источник: Кабар