Алмазбеку Атамбаеву стало плохо. Суд по событиям в Кой-Таше отложили

У бывшего президента сильно упало давление

Суд по делу о событиях в Кой-Таше отложен в связи с плохим самочувствием бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом заявила его советница Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook.

По ее словам, после обеда Алмазбек Шаршенович почувствовал недомогание, сильно упало давление.

- Это подтвердил и санврач СИЗО ГКНБ, который сопровождал Атамбаева, - пояснила Жолдубаева.

Следующий процесс состоится в понедельник, 30 марта, в 10.00.

Источник: vesti.kg