Алмазбеку Атамбаеву стало плохо. Суд по событиям в Кой-Таше отложили

У бывшего президента сильно упало давление
Суд по делу о событиях в Кой-Таше отложен в связи с плохим самочувствием бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом заявила его советница Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook.
По ее словам, после обеда Алмазбек Шаршенович почувствовал недомогание, сильно упало давление.
- Это подтвердил и санврач СИЗО ГКНБ, который сопровождал Атамбаева, - пояснила Жолдубаева.
Следующий процесс состоится в понедельник, 30 марта, в 10.00.
Источник: vesti.kg
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