Бишкекский горсуд признал Сапара Исакова виновным по делу ТЭЦ

Айбеку Калиеву сократили срок заключения на один год
В Бишкекском городском суде закончился судебный процесс по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ.
Судьи огласили резолютивную часть приговора.
Для всех подсудимых, кроме Айбека Калиева, оставлены вердикты первой инстанции. Калиеву срок заключения сократили на один год.
Напомним, по делу о модернизации ТЭЦ проходили:
бывший премьер-министр Сапар Исаков - его осудили на 15 лет лишения свободы с лишением права занимать госдолжности сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима;
экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев - был осужден на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года;
экс-премьер Жанторо Сатыбалдиев - приговорен к 7,5 годам лишения свободы:
экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров были освобождены в зале суда:
бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.
Источник: vesti.kg
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