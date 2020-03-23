Бишкекский горсуд признал Сапара Исакова виновным по делу ТЭЦ

Айбеку Калиеву сократили срок заключения на один год

В Бишкекском городском суде закончился судебный процесс по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ.

Судьи огласили резолютивную часть приговора.

Для всех подсудимых, кроме Айбека Калиева, оставлены вердикты первой инстанции. Калиеву срок заключения сократили на один год.

Напомним, по делу о модернизации ТЭЦ проходили:

бывший премьер-министр Сапар Исаков - его осудили на 15 лет лишения свободы с лишением права занимать госдолжности сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима;

экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев - был осужден на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года;

экс-премьер Жанторо Сатыбалдиев - приговорен к 7,5 годам лишения свободы:

экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров были освобождены в зале суда:

бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.

Источник: vesti.kg