Исхак Пирматов: «Самым первым из 8 человек я голосовал против Текебаева, а не против коалиции»

екебаев мырза обвинил меня в подписании преступного соглашения, когда я работал в «Кыргызнефтегазе».

(из интервью И.Пирматова каналу ОТРК)

…Текебаев распространил в мой адрес уму непостижимую ложную информацию. В этой связи я решил, что будет правильным дать один-два комментария.

Текебаев мырза обвинил меня в подписании преступного соглашения, когда я работал в «Кыргызнефтегазе». С его слов, оборудование стоимостью в 4 млн.долларов я оприходовал за 15 млн.долларов; оказывается, я совершил такое преступление. Мне непонятно, на какую информацию он опирался, говоря подобные вещи. Во-первых, не было договора купли- продажи. Из «Кыргызнефтегаза», а в особенности, из бюджета Кыргызстана не ушло ни тыйына, и не уйдет. Инвестор купил на свой адрес оборудования на 4 млн. 600 тысяч долларов, а также трубы на 3 млн.400 тысяч долларов, достаточные для 5 скважин. Общий объем составил 8 млн. долларов. Рассматривалось разделение фактически выходящей нефти из 5 скважин в течение 2 лет. Соглашение составлено сроком на 2 года. Некоторые из нынешних руководителей «Кыргызнефтегаза», руководившие до меня этим предприятием, составляли подобные соглашения с китайскими и австралийскими инвесторами. В чем разница между их соглашениями и этим? Они составляли соглашения сроком на 20 лет. Не предусматривалась передача никакого оборудования в пользу «Кыргызнефтегаза». А согласно нашему соглашению, которое Текебаев мырза называет «преступным соглашением», по завершению бурения «Кыргызнефтегаз» получает 5 скважин с оборудованием, не затратив ни одного тыйына, в качестве подарка стоимостью 8 млн.долларов. Все это показано в соглашении четко и конкретно. Если вы заметили, в течение 10 месяцев по данной теме распространяется самая разная ложная информация. Я не хотел опускаться до уровня этих людей, не ввязывался в перепалку до сего дня. Однако, нужно отметить некоторые вещи, и мы это видим, представители местной власти во главе с губернатором Джалал-Абадской области Бектуром Асановым заявляют: «Мы спасли этот «Нефтегаз» от банкротства, мы спасли 13 млн.долларов». Откуда такая информация? Конечно, я правильно понимаю тех людей. Они озвучивают информацию, подаваемую им сегодняшним в кавычках «революционным» руководством «Кыргызнефтегаза», о котором говорит Текебаев мырза. Еще до начала этого скандала нынешнее руководство обращалось в независимую аудиторскую компанию «Марко Аудит» с целью выяснить, в какой степени полезно или вредно вышесказанное соглашение. Основанием к обращению послужила «справка» о том, что себестоимость произведенной «Кыргызнефтегазом» 1 тонны нефти составляет 413 долларов, этот документ подписала собственноручно и заверила своей печатью главный бухгалтер Татьяна Еткова, уже получившая загранпаспорт и упаковавшая чемоданы. На основании этой справки о том, что себестоимость нефти составляет 413 долларов, «Марко Аудит» выносит свое заключение. В нем написано: если себестоимость нефти такая как в справке, тогда соглашение для «Кыргызнефтегаза» невыгодное. Так по указанной справке оно и идет до сих пор. У меня на руках имеется акт Счетной палаты и справка руководителя расчетно-планового отдела «Кыргызнефтегаза». В истории «Кыргызнефтегаза» себестоимость никогда не превышала 100 долларов. По итогам 2007 года она составляла 4700 сом. Говоря иначе, путем изменения документа цену подняли в 4 раза, и передали ложную информацию аудиторской компании. После выхода такого заключения член сегодняшнего Совета директоров обращается с актом Счетной палаты и справкой руководителя расчетно- планового отдела: «себестоимость составляет 4700 сом» в «Марко Аудит». Аудиторская компания дает такой ответ: на адрес «Кыргызнефтегаза». «На основании переданной вами информации, мы вынесли заключение. Если опираться на информацию Счетной палаты, тогда данное соглашение приносит очень большую пользу», это письмо датировано 10 декабря 2010 года. Начиная с 7 апреля со стороны фискальных и правоохранительных органов проведено очень много проверок за весь срок моей работы. Были предприняты самые сильные меры до моей регистрации кандидатом в депутаты. К их сожалению, не подтвердились ни одно из предъявляемых претензий и обвинений, все они оказались ложными. По вышеуказанному соглашению хочу подчеркнуть: в данном случае «Кыргызнефтегаз» не затратив ни тыйына, в течение 2 лет получил бы доход свыше 200 млн. сом. Кроме этого, он бы задаром стал владеть оборудованием на 8 млн. долларов. Именно это я хочу особо отметить.

Второе. Текебаев мырза говорит: сегодняшнее руководство по сравнению с 2009 годом, когда руководил я, получило прибыль больше на 800%. Правильно, по итогам 2009 года «Кыргызнефтегаз» получил прибыль в 18 млн.сом. А по какой причине он не сравнивает с 2008 годом? По итогам 2008 года мы получили прибыль в 125 млн.сом. Как вам известно, и вы наверное помните, какая была цена на ГСМ в 2009 году. А в 2010 году получили прибыль в 149 млн. сом. Откуда берутся эти цифры? На основе простых арифметических расчетов возникают вопросы: с 1 апреля 2010 года со стороны Российской Федерации на светлые нефтепродукты стоимостью 223 доллара введена пошлина. Если в 2010 году «Кыргызнефтегаз» произвел 70 тысяч тонн, из них 40% светлой нефти, по-русски- бензина и солярки. 40% составляет 28 тысяч тонн. Когда мы выводим на «удельный вес», то выходит 34 146 куб. бензина, солярки. Умножим их на 223 доллара, сумма равна 7 млн. 614 тысяч долларов, или 357 млн. 887 тысяч сом. Кроме того, из показанных 70 тысяч тонн, 7 тысяч тонн не принадлежат «Кыргызнефтегазу». Это объем грабительского отбора нефти у инвесторов. Фактически «Кыргызнефтегаз» произвел только 65 тысяч 800 тонн нефти. 7 тысяч тонн нефти, полученной из 550- скважины, составляет сумму в 120 млн.сом. Если сложить обе суммы, выходит 477 млн. сом. Показывают прибыль в 149 млн.сом, если ее отнять из общей суммы, то 328 млн. сом ушли в чей-то карман. Возникает вопрос - в чей карман они ушли? Было бы хорошо, если бы они ответили на этот вопрос. Конечно, можно было бы получить еще больший доход. Производственный процесс понимают производители, это технологический процесс, нуждающийся в непрерывном обновлении. Если за 10 месяцев не приобретать никакого оборудования, а только копить деньги и заниматься политикой популизма, то показатель в 149 млн.сом – очень мал. Должны были выйти хотя бы на 500 млн.сом.

Текебаев мырза говорит: «Председатель Верховного суда сказала, что на нее давят депутаты партии «Республика», дескать, если не вынесешь вот такого решения, мы сделаем так-то». Я бы ответил таким образом. Пусть Жамашева Феруза придет и докажет. Кто выходил на нее, кто и как ее пугал? Отвечу официально - я с Жамашевой не разговаривал. Я с ней в последний раз говорил более 10 лет назад. Если кто и оказывал давление, то у менее есть точная информация - это Текебаев мырза давил. У меня нет возможности часто заходить к Президенту, возможно, поэтому к ней поступает неверная информация, и появляются неверные мысли. Однако, Феруза Жамашева, ссылаясь на слова Президента, сказала: « Я выношу решение по указанию Президента» и вынесла такое решение. Мы это хорошо знаем.

До подачи в суд со стороны «Кыргызнефтегаза», люди Асылбека Текебаева вышли на китайских инвесторов и поставили такие условия: «Вы отдайте нам половину от 8 млн. долларов, а мы не будем подавать в суд, и продолжим это дело». После получения отказа они начали действовать. Кроме этого, у меня есть информация, что 28 августа со стороны Асылбека Текебаева путем запугивания инвесторов у них были взяты 85 тысяч долларов. «10 сентября пройдет съезд «Ата Мекена», на следующий день я закончу ваше дело»,- пообещал он. Он свое обещание не выполнил, и до сегодняшнего дня ни тыйына инвесторам не возвращает. Я их правильно понимаю: во время беспорядков, когда нет легитимной власти, а бизнес есть бизнес, и с целью пополнить потраченные средства они вышли на такую дорогу.

8 апреля друзья Асылбека Текебаева во главе с близким Текебаева (аяш аке)- сегодняшним акимом Базар-Коргонского района Кубатом Артыковым захватили предприятие «Кыргызнефтегаз». Это – общеизвестный факт. Сегодня в руководстве сидят одноклассник Текебаева, брат его друга. Полагаю, что проводимая сейчас пиар-компания имеет цель: остаться им всем там любым способом. Мы знаем точно и конкретно – сколько и кому ежемесячно уходит денег в карманы. В отличие от них я не буду вести популистские разглагольствования, а передам материалы в соответствующие органы.

Еще два слова хочу сказать по поводу претензий в адрес лидера нашей партии. Напомню, во время выборов мы говорили, что во власть должны идти люди сытые и способные. Мы говорили, что должны идти люди, не нуждающиеся во взятках. Если вести работу, опираясь на логику Текебаева, то все бизнесмены должны выехать из страны. И еще об дном. Вчера он говорит: «депутаты фракции «Республика» обрушили первую создаваемую коалицию». Правильно. Я был одним из первых 8 человек, голосовавших против Текебаева, не против коалиции, а именно против Текебаева я отдал свой голос. Я этого никогда не скрывал, и в этом не раскаюсь до конца своей жизни. Всем известно, что с нашей стороны было предложено: пусть любой, кого вы хотите, депутат из фракции «Ата Мекен», кроме вас, будет спикером. Тогда он поставил свои личные интересы выше партийных интересов, вот так было дело. Я уважаю всех депутатов фракции «Ата Мекен», с некоторыми в теплых отношениях. Ни к кому из них нет претензий. Но нужно отметить, они и сами это знают, из-за личных амбиций Текебаева на сегодня «Ата-Мекена» нет в коалиции. Об этом знает весь кыргызский народ.

(стиль автора не изменен)

Источник: газета «Айкын саясат» № 19 от 15.03.2011 / стр 6