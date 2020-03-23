Эмильбек Каптагаев считает, что Камчыбека Ташиева следует поместить на карантин 

По словам экс-главы Иссык-Кульской области, политик своим «геройством» подвергает общество опасности
Заявление главы Национального института стратегических исследований, экс-полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева о том, что Камчыбек Ташиев и его помощники должны быть помещены на карантин, вызвало негативную реакцию у бывшего депутата.
Ташиев написал в Сети, что Каптагаев не знает, кто и в каких случаях должен быть изолирован, и критикует людей, сидя у себя в кабинете.
Сам Эмильбек Саламатович сказал, что не понимает, чем была вызвана такая негативная реакция.
В беседе с Vesti.kg Каптагаев отметил, что поскольку в Сузакском районе введен режим ЧС, и этот участок является зоной риска, то все, кто там побывал, включая экс-депутата Ташиева, должны быть помещены на карантин.
- Честно говоря, мне непонятна его реакция, - признался он. - Ведь ничего плохого я не писал. Наоборот, сказал, что это богоугодное дело. Видать, у него свои комплексы, судя по неадекватной реакции. А по сути, ведь те, кто вернулись из Мекки, общались не только со своими односельчанами. Там несколько дней люди ездили другу к другу в гости, по делам. Поэтому все населенные пункты вокруг того села, где сейчас особое положение, входят в зону риска, и естественно, все, кто там побывали, должны быть помещены в карантин. Такова же логика. А так, Ташиев, безусловно, своим «геройством» подвергает общество опасности.
Напомним, в двух районах Кыргызстана, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, введен режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о Сузакском и Ноокатском районах.
Ранее сын Ташиева вместе с соратниками отца раздавали маски прохожим в Сузакском районе.
Источник: vesti.kg
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