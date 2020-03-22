Премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел телефонный разговор с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел телефонный разговор с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым. Как сообщает перс-служба правительства КР, в ходе беседы были обсуждены текущие вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в республиках по коронавирусной инфекции и принимаемые меры по недопущению ее распространения, а также вопросы, связанные c кыргызско-узбекской государственной границей.

Стороны договорились осуществлять оперативный обмен данными по актуальным вопросам в интересах народов двух стран. Поставки продуктов питания и других товаров, импортируемых с соседней страны, будут осуществляться беспрепятственно в обычном режиме.

Источник: Кабар