Премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел телефонный разговор с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел телефонный разговор с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым. Как сообщает перс-служба правительства КР, в ходе беседы были обсуждены текущие вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в республиках по коронавирусной инфекции и принимаемые меры по недопущению ее распространения, а также вопросы, связанные c кыргызско-узбекской государственной границей.
Стороны договорились осуществлять оперативный обмен данными по актуальным вопросам в интересах народов двух стран. Поставки продуктов питания и других товаров, импортируемых с соседней страны, будут осуществляться беспрепятственно в обычном режиме.
Источник: Кабар
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