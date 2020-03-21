Начало репрессий и узурпации власти

С 29 декабря 2010 года по настоящее время Первомайским районным судом гор.

1. Суть уголовного дела

С 29 декабря 2010 года по настоящее время Первомайским районным судом гор. Бишкек рассматривается сфабрикованное правоохранительными органами уголовное дело по отношению лидера политической партии «Мекентуу» Барыктабасова Урматбека Аскарбековича и его сторонников с предъявлением обвинения по статьям 28-295, 234 ч.3, 241 ч.2, 341, 125 ч.2 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

2. Предыстория уголовного дела

3 августа 2010 года руководством политической партии «Мекентуу», общественных движений «Кыргыз эл баатырлары», «Общественный центр», «Кыргыз жаш аналитектери», «Мекен шейиттери» и другими сочувствующими гражданами Кыргызстана было принято решение о проведении Курултая с целью обсуждения положение дел в стране, подготовки предложения руководству республики по выводу страны из сложившейся ситуации. Проведение Курултая было назначено на 5 августа 2010 года на территории сквера им. М. Горького города Бишкек. В этой связи, организаторами этого мероприятия были направлены соответствующие уведомления в мэрию гор. Бишкек, МВД, ГУВД, РУВД, Генеральному прокурору, районную прокуратуру. Одновременно были отправлены пригласительные Президенту Кыргызской Республики Отунбаевой Р.И, членам Временного Правительства республики и руководителям других органов власти. Данный Курултай должен был показать озабоченность народа положением дел, сложившегося после апрельского переворота, неоднократных попыток со стороны антинародных сил взять реванш за свое поражение, кровавых межнациональных конфликтов на юге страны и, довести до руководителей проблемы и чаяние народа.

3. О незаконных и провокационных действиях властей

Однако, руководство Временного Правительства и правоохранительных органов приняли на штыки известия о проведении Курултая и с первых дней заняли провокационную позицию в его отношении.

Так, 4 августа 2010 года прокуратурой Первомайского района гор. Бишкек было направлено официальное предостережение лидерам ПП «Мекентуу» и вышеназванных ОД о недопустимости проведения данного мероприятия. Тем самым они, грубо нарушая ст.ст. 34, 52 Конституции КР, еще до начала Курултая начали противодействовать организаторам и участникам Курултая в осуществлении своих гражданских прав и свобод.

4 августа 2010 года, по инициативе силовых структур, а именно: ГКНБ, Генеральной прокуратуры, МВД в отношении У. Барыктабасова заочно, в нарушение норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства КР, руками Первомайского районного суда, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В то же время, 4 августа 2010 года., заочно были вынесены ряд постановлений о проведении обысков в отношении его родственников, проживающих городе Балыкчы. Также было вынесено незаконное постановление, под видом проведения оперативно-розыскной деятельности, о прослушивании телефонных переговоров У.Барыктабасова.

3 августа 2010 года все силовые структуры были переведены на усиленный вариант несения службы и казарменное положение в целях воспрепятствования проведению Курултая и организации, в последующем, провокаций в отношении Барыктабасова У. и его сторонников. В ночь с 4 на 5 августа 2010 года в гостиницу «Алия» города Балыкчы были направлены сотрудники ГУУР МВД КР Кочкоров О., Ниязалиев М., Орозобаев Б., в целях проведения оперативных мероприятий. В результате они, в силу недостаточного профессионализма, превысив служебное полномочие незаконно ворвались в гостиницу «Алия» среди ночи, в период времени с 02-00 по 03-00 ч., и были избиты неустановленными лицами. Это было сделано умышленно, нужна была для предъявления обвинения, в последующем, к Барыктабасову У. и его сторонникам. Указанные сотрудники, по приезду в город Бишкек, 5 августа прошлого года, вдобавок сочинили версию о насильственном изъятии у них табельного оружия охранниками Барыктабасова У. Однако в ходе расследования выяснилось, что охранники Барыктабасова У. абсолютно никакого отношения не имеют к указанным фактам, в том числе к изъятию табельного оружия.

В день проведения Курултая, ранним утром (07ч. 30мин.), с сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими всех ведомств был проведен специальный инструктаж. Весь личный состав правоохранительных органов, специальных и оборонных ведомств (ГКНБ, МВД, Минобороны, прокуратуры, ГТИ, ГНИ, финполиции, внештатные сотрудники и др.), вооруженный огнестрельным оружием, палками, камнями и военной техникой (несколько единиц БТР, автомашины с крупнокалиберным пулемётом и др.), перекрыли стратегически важную магистраль Бишкек-Торугарт в районе поста ГАИ в селе Киргшелк, а также объездную дорогу в районе ГЭС-5, с 08-00 до 18-00 часов, необоснованно останавливая всех проезжавших граждан, досматривая их машины.

К 10.00 в сквере им. Горького городе Бишкек стали собираться представители всех регионов республики для проведения Курултая. Однако начала мероприятия затягивалось из-за отсутствия Барыктабасова У. и других приглашенных, в том числе членов Временного Правительства. В это же время сотрудниками милиции велась работа по документированию. Не дождавшись прибытие вышеуказанных лиц, через какое-то время, Курултай начал свою работу. В ходе него и в последующем не было никаких административных правонарушений. За весь день, с 10.00 до 16.00 ч., представители со всех регионов республики, находясь в сквере им. М.Горького и на старой площади, без каких-либо правонарушений разошлись по своим домам. Несмотря на это участники указанного мероприятия Акунов А., Аманалиев К, Секалиев К., Секалиев А.. были арестованы у себя дома сотрудниками ГКНБ. В отношении их прокуратурой Первомайского района гор. Бишкек было возбуждено уголовное дело по ст. 28-295 УК КР, т.е. попытка насильственного захвата и удержания власти. Хотя в их действиях состава указанного преступления не наблюдается, а также отсутствует событие преступления. Они подверглись незаконному задержанию, а затем избиению и пыткам в течение двух суток с 5 по 7 августа 2010 года. Без каких-либо оснований содержались в здании ГКНБ, и лишь спустя двое суток, т.е. 7.08.2010г., был заполнен протокол задержания по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 28-295 УК КР. В дальнейшем, в течение длительного времени, подвергались пыткам и избиению.

По второму возбужденному прокуратурой Чуйской области уголовному делу, с ссылкой на то, что в районе с. Киргшёлк Барыктабасов У. и его сторонники пытались насильственным путем захватить власть, необходимо подчеркнуть следующее. 5 августа 2010 года, будучи приглашенным на Курултай в город Бишкек, Барыктабасов У. со своими сторонниками (жителями Ыссык-Кульской и Нарынской областей) в 12.00 часов был остановлен на посту ГАИ в селе Киргшёлк и, без каких-либо оснований, не был пропущен к месту данного мероприятия. С 12.00 до 16.00 часов У. Барыктабасов и его сторонники не могли проехать в город. В конце концов, отдельные граждане начали проявлять возмущения, требуя пропустить их в сторону города Бишкек. К этому времени в среду сторонников У. Барыктабасова руководством правоохранительных органов были внедрены сотрудники, переодетые в гражданскую одежду, под предлогом проведения ОРМ, в целях выявления «зачинщиков», а также «перевозчиков» огнестрельного оружия и наркотических средств. А фактически они организовали провокации путем призывов к народу прорвать милицейский кордон и проехать в город Бишкек. Таким образом, они пытались взбудораживать людей. После чего сторонники Барыктабасова У. приблизились к кордону милиции и стали требовать пропустить их в сторону города Бишкек, что стало поводом на открытие огня со стороны милиции с боевыми патронами. Когда люди стали убегать, сотрудники милиции стали их преследовать на автотранспорте и обстреливать вдогонку, закидывать их камнями, травить служебными собаками. В результате, многие из них получили ранение в голову и другие части тела. Однако из-за боязни и репрессии со стороны правоохранительных органов многие пострадавшие занимались самолечением, не стали обращаться в лечебные учреждения.

Продвигавшаяся в сторону города Балыкчи бронированная автомашина «Тойота Лэндкраузер-200» под управлением Рахимова Р., в районе города Кант была обстреляна из крупнокалиберного пулемета БТР с боевыми патронами (в кузове автомобиля имеются пулевые отверстия). Эти действия сотрудников правоохранительных органов является покушением на совершение убийства У. Барыктабасова, т.е. стреляли преднамеренно, с предположением, что в машине находится У. Барыктабасов. Кроме того в ходе незаконного проведения осмотра (без участия понятых) данного автомобиля исчезли дорогостоящие вещи, принадлежавшие У. Барыктабасову, в частности дорогостоящие ноутбуки в количестве 2 комплекта, одежда и часы (производства Швейцария). Затем указанная автомашина была передана на пользование,

под предлогом хранения, в Аппарат Президента КР. одилась крупная сумма денег (500 000 долларов США), дорогостоящие вещи, принадлежавшие У. Барыктабасову. Данной автомашиной с указанными вещами незаконно завладели и присвоили чиновники правоохранительных органов.Данные действия руководителей прокуратуры и МВД расценивайте сами. Как это называется мародерство или разбойное нападение?

Таким же образом отдельные сотрудники правоохранительных органов на легковой и грузовой (военной) автомашине, между селами Красная речка и Ивановка, догнав автобус марки «Сетра», гос. номер S 59-58 R, обстреляли пассажиров, находящихся в салоне данного автобуса, на поражение из автоматического оружия. В результате чего один из пассажиров Урманбетов Тынчтык получил огнестрельное ранение в области предплечья, в автобусе разбито 8 боковых стекол, повреждены радиатор, два аккумулятора и три колеса. Водитель Арапчикеев Р. был сильно избит указанными сотрудниками правоохранительных органов и подвергнут ограблению, т.е. отобрали сотовый телефон марки «Нокиа - 63-10» с абонномером 0555 157371, стоимостью 5000 сомов, а также видеомонитор размером 30х40см., стоимостью 350 долларов США. От полученных телесных повреждений он потерял сознание и только через 2-3 суток очнулся. В настоящее время он проходит курс лечения. Кроме того, все пассажиры указанного автобуса подверглись незаконному обыску, избиению и ограблению.

В этот же день, в 17.00 часов, в селе Ак-Сай Ыссык-Атинского района сотрудники ГКНБ задержали Барыктабасова У., Сыдыкова Ж. и др. При задержании у Барыктабасова У. отобрали золотые часы стоимостью 30000 (тридцать тысяч) долларов США. У Сыдыкова Ж. также отобрали золотые часы стоимостью 25000 (двадцать пять тысяч) долларов США и деньги в сумме 9200 (девять тысяч двести) долларов США. Указанные вещи присвоили себе сотрудники ГКНБ. Всех задержанных лиц подвергли пыткам и избиению (в здании ГКНБ КР). На месте задержания У. Барыктабасова и его сторонников, сотрудники «Альфа» ГКНБ КР подбросили пистолет Макарова, принадлежавший потерпевшему сотруднику ГУУР МВД КР Орозобаеву Б. и составив подложный акт обнаружения и изъятия ПМ, пытались представить, что якобы они избили сотрудников ГУУР МВД КР и отобрали табельное оружие, хотя по результатам пятимесячного расследования данного уголовного дела следствие не смогло доказать причастность указанных лиц к этому особо тяжкому преступлению (ст.245 УК КР).

В день разгона участников мирного Курултая в селе Киргшелк, по ТВ передали информацию о том, что в автомашине марки «Ниссан Сефиро» якобы, обнаружено и изъято значительное количество разного вида боеприпасов и одна граната и, в этом пытались обвинить У. Барыктабасова и его сторонников, чтобы, вследствие, подогнать этот «факт» к попытке насильственного захвата власти. Однако указанные боеприпасы используются в арсенале силовых структур. Отсюда напрашивается вывод, что они подброшены самими сотрудниками правоохранительных органов, т.к. понятые являются подставными. В ходе следствия не доказана принадлежность указанных боеприпасов Барыктабасову У. и его сторонников. В ходе судебного слушания были допрошены следователь Каракашев и др., которые на вопросы: «Почему осмотр автомашины проведен без участия понятых и самого хозяина автомашины?», ответить не смогли, сославшись на то, что их не было. Но, если осматривают какую-либо автомашину, то его владельца можно вычислить через ИЦ МВД и ГАИ за считанные минуты и пригласить их для участия в осмотре. Отсюда можно сделать вывод, что в ходе этой работы действовали не вполне профессиональные сотрудники, а настоящие дилетанты, вместе с их руководителями, они грубо нарушили требование норм УПК КР и превысили служебные полномочие. Подобные провокационные и противоправные факты, умышленно допущенные со стороны сотрудников правоохранительных органов, сплошь и рядом имели место 5 августа прошлого года. Например, в тот же день сотрудниками ГКНБ КР был проведен незаконный обыск без присутствия понятых, под видом осмотра, в офисе партии «Мекентуу», расположенном по адресу: гор. Бишкек, ул.Табалдиева, 5 и вынесены личные вещи членов партии.

Все следственные действия, проведенные сотрудниками правоохранительных органов в течение 5 августа 2010 года: обнаружение, изъятие единиц огнестрельного оружия и боеприпасов проводились с нарушением требований норм УПК КР, приписав фиктивных понятых, с целью подтасовок фактов. Всего было обнаружено 5 единиц охотничьего ружья. Их принадлежность определенным лицам не установлена и предъявленное обвинение по ст. 241 УК КР «перевозка, хранение и ношение огнестрельного оружия» не обосновано, отсутствуют доказательства.

Все задержанные 5 августа 2010года были сильно избиты в здании ГКНБ КР. В отношении Секалиева К., Секалиева А., Торогельдиева Р., Абдрахманова М., Акунова А.М., после настоятельных и неоднократных ходатайств была проведена судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) с составлением соответствующих заключений о телесных повреждениях указанных лиц. Несмотря, что СМЭ проводилась спустя почти месяц кровоподтеки и синяки сохранились, и у некоторых из них были выявлены переломы костей. В отношении остальных обвиняемых из вышеперечисленных лиц, просто не была проведена СМЭ, хотя и они все подвергались пыткам. Несмотря на это, за все допущенные вышеперечисленные противоправные действия со стороны сотрудников правоохранительных органов до сегодняшнего дня никто не был привлечен к уголовной ответственности.

В настоящее время проводится судебное разбирательство по предъявленному обвинению в отношении У. Барыктабасова и его сторонников по нижеследующим статьям Уголовного кодекса КР

В отношении Барыктабасова У., Акунова А., Секалиева К., Аманалиева К. прокуратурой Первомайского района возбуждено уголовное дело по статье 28-295 УК КР. Данная статья подразумевает насильственный захват власти и насильственное удержание власти. Комментарий к статье 295 Уголовного кодекса: при насильственном захвате и насильственном удержании власти непосредственный ущерб наносится интересам народа и должны присутствовать элементы захвата. Захват сопровождается блокированием одной или нескольких ветвей власти, осуществляется преступным сообществом и организованной преступной группой. Насильственный захват сопровождается массовыми беспорядками, погромами, поджогами, хулиганством, мародерством, убийством, нанесением телесных повреждений, захватом заложников, теракт и т.д.. Без присутствия этих элементов, квалификация по ст. 295. насильственный захват власти отсутствует.

Во время Курултая, в сквере им. М. Горького, и на старой площади города Бишкек, а также на других частях города Бишкек не было зарегистрировано ни одного административного правонарушения с участием вышеуказанных лиц и других участников Курултая. Несмотря на это в отношении их предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления по надуманному, заранее запланированному сценарию со стороны отдельных бездарных услужливых чиновников Временного и действующего Правительства КР.

Далее, прокуратурой Чуйской области возбуждено уголовное дело в отношении Торогельдиева Р., Джунушалиева Р., Дыйканова Т., Байгожоева К., Джумабаева Д., Эзембаева З., Сыдыкова Ж., Сыдыкова А., Барыктабасова У.А., Абдрахманова М.Р., Рахимова Р.М. предъявлено обвинение по ст. 234 ч. 3, 241, 28-295 УК КР. В отношении их было предъявлено незаконное обвинение по ст. 234 ч.3, 28-295 УК КР – событие и состав преступления по указанным статьям отсутствует. Несмотря на это все вышеуказанные лица незаконно содержатся под стражей на протяжении свыше 7 месяцев и на неоднократные ходатайства адвокатов об изменении меры пресечения как во время следствия, так и во время судебного слушания, остаются без удовлетворения, со ссылкой на то, что они совершили особо тяжкое преступление. Многие из них имеют на иждивении несовершеннолетних детей, престарелых и больных родителей, и никто из них ранее не были судимы.

Также прокуратурой Ыссык-Кульской области было возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в отношении Барыктабасова У.А., Абдрахманова М.Р., Рахимова Р.М. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 341 ч.2 и ст.125 ч.2 УК КР, т.е. незаконное лишение свободы и насильственное действие в отношении сотрудников ГУУР МВД КР –Кочкорова, Ниязалиева, Орозобаева. По материалам уголовного дела отсутствуют доказательства о причастности их к совершению указанного преступления. Обвинение построено на показаниях потерпевших, которые таким же образом давали показания и указывали на всех задержанных лиц, якобы их причастность к данным преступлениям. Однако, показания самих потерпевших - Кочкорова, Ниязалиева, Орозобаева - противоречат показаниям свидетелей по данному делу, а именно сотрудников Балыкчинского ОВД, где впервые за помощью обратились потерпевшие. Свидетели показали, что потерпевшие, после их избиения, заявили о том, что никого не смогут опознать, т.к. было темно, и когда их избивали, не давали им возможность смотреть на их лица. Но, в ходе следственного опознания они, вопреки своим прежним показаниям, указывали на конкретные лица. В то же время все процедуры опознания (по фотографиям и по персональным лицам) не соответствуют требованиям УПК КР. Они проводились без статистов и с построением всех обвиняемых без учета антропологических данных лиц, подвергнутых опознанию (например, разница в возрасте составляла даже 35 лет). А также, опознание проводилось по фотографиям, хотя обвиняемые сами находятся под стражей в СИЗО ГКНБ КР, все фотографии опознаваемых лиц поставили под № 2, а также имелись указатели в виде стрелки на опознаваемых лиц. Фотография обвиняемого Джунушалиева Р. существенно отличалась от других фотографий, т.к. на фотографии он был в сильно избитом состоянии (видны синяки и кровоподтеки, глаза, из-за побоев, закрыты), а потерпевший Ниязалиев и Кочкоров заявили, что опознают его по глазам! Далее, при опознании Рахимов Р. указан рядом с двумя лицами без бороды, хотя он ее имеет, и опять же его фотография было расположено под № 2 с указателем в виде стрелки, что является грубым нарушением ст. 198 УПК КР.

Всех свидетелей-участников Курултая допрашивали под усиленным давлением сотрудников ГКНБ КР, которые зачастую сами составляли тексты протоколов допросов, а свидетелям оставалось только их подписывать. Данный факт подтверждается тем, что после протокола допроса имеются обязательства свидетелей о явке в следствие ГКНБ КР. Во многих случаях оформлены постановления о проведении обысков по месту проживания этих же свидетелей с изъятием брошюр У. Барыктабасова как вещественное доказательство. Задачами сотрудников правоохранительных органов ГКНБ, МВД, прокуратуры является охрана общественного порядка, профилактика преступлений и правонарушений. Но, в данном случае, сотрудники ГКНБ, в лице Чоконова и др., вместо того, чтобы провести работу среди населения о недопущении правонарушений, сами внедрились в качестве агентов среди участников Курултая, приехали из Нарынской области за их счет. Тем самым со стороны сотрудников правоохранительных органов была осуществлена настоящая провокация в отношении участников Курултая и реализован запланированный сценарий по фальсификации обвинения в отношении У. Барыктабасова и его сторонников, чтобы выслужиться перед своими хозяевами.

Действия чиновников Временного правительства и услуживающих им сотрудников правоохранительных органов однозначно противоречат законодательству Кыргызской Республики, и по своему сценарию не отличается от действий бакиевского режима и его ставленников во время событий 7 - апреля 2010 года.

Вывод

Заглянем в историю, а конкретно тридцатые годы когда по сфабрикованными ложными обвинениям были растреляны и репресированы выдаюшиеся патриоты кыргызского народа. После убийства Кирова в 1938 году были уволены ряд сотрудников НКВД и 20-30 сотрудников в качестве наказания были переведены в нашу Республику, и эти опальные сотрудники НКВД в целях выслужится перед своими хозяевами начали искать врагов государства и всякими методами начали сфабриковывать уголовные дела над патриотами своей страны, были растреляны К.Тыныстанов, Т.Кулназаров,Т.Айтматов и многие другие. Прошло семьдесят с лишним лет, осудили действие тех времён, а методы остаётся такие же. Изменилось только название НКВД на ГКНБ и появились более новые ухиширения.

Источник: gezitter.org