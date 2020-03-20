Алтынбек Сулайманов: В России и США скупают оружие, чтобы отстреливаться. Нас тоже ждут тяжелые дни

Премьер отчитывается перед парламентом о работе, проделанной за прошлый год

В Жогорку Кенеше коалиция большинства заслушивает отчет правительства за 2019 год.

В ходе заседания премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что надвигается кризис, и правительство готовит антикризисную программу.

«Сейчас две проблемы: здоровье граждан и экономика, - пояснил глава кабмина. -Мы обсуждаем, как решить их, и скоро придем озвучить наши идеи в парламент».

Вместе с тем депутат Алтынбек Сулайманов отметил, что грядут тяжелые дни.

«Преступность вырастет, скоро начнут магазины грабить, - сказал нардеп. - В России и США, по статистике, когда началась эпидемия коронавируса, увеличилось количество проданных патронов и оружия. И люди не охотиться собрались, а отстреливаться. Нам тож будет тяжело, надо готовиться к этому».

Источник: vesti.kg