Алтынбек Сулайманов: В России и США скупают оружие, чтобы отстреливаться. Нас тоже ждут тяжелые дни

Премьер отчитывается перед парламентом о работе, проделанной за прошлый год
В Жогорку Кенеше коалиция большинства заслушивает отчет правительства за 2019 год.
В ходе заседания премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что надвигается кризис, и правительство готовит антикризисную программу.
«Сейчас две проблемы: здоровье граждан и экономика, - пояснил глава кабмина. -Мы обсуждаем, как решить их, и скоро придем озвучить наши идеи в парламент».
Вместе с тем депутат Алтынбек Сулайманов отметил, что грядут тяжелые дни.
«Преступность вырастет, скоро начнут магазины грабить, - сказал нардеп. - В России и США, по статистике, когда началась эпидемия коронавируса, увеличилось количество проданных патронов и оружия. И люди не охотиться собрались, а отстреливаться. Нам тож будет тяжело, надо готовиться к этому».
Источник: vesti.kg
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