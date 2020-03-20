Сыргак Абдылдаев: Для меня важен вопрос, какой ценой борьба двух держав отольется кыргызскому народу

«Жить так, чтобы рай показался адом!»

«Жить так, чтобы рай показался адом!» - жизненное кредо журналиста, военного аналитика, отца семейства и просто Человека, заслуживающего уважения Сыргака Абдылдаева. Ровно 2 года назад, а точнее 3 марта 2009 года на него было совершено покушение у офиса редакции газеты «Репортер Бишкек», где он являлся политическим обозревателем. Тогда нападавшие жестоко избили его и нанесли 21 ножевое ранение и два открытых перелома конечностей. После этого Сыргак Абдылдаев вынужден был покинуть Кыргызстан…

Несмотря на то, что проживает в Швеции, в стране, предоставившей ему политическое убежище, он с болью наблюдает за всеми происходящими в стране событиями. В августе 2010 года, неожиданно сделав заявление, он покинул ряды партии «Ата Мекен», членом которой был целых 16 лет…

-Здравствуйте, Сыргак Курманбекович, как ваше здоровье?

-Здравствуйте. Спасибо. Здоровье в целом нормальное. Конечно, меня сделали калекой, но главное, что я живой, и значить могу дальше жить и воевать по своим убеждениям. Шведская медицина умеет ставить на ноги. Надеюсь, что все болячки вылечат и смогу жить полноценной войной.

-Для многих читателей очень важно знать, почему человек, который 16 лет состоял в рядах партии, вдруг решает ее покинуть именно тогда, когда восхождения партии на политическом олимпе страны в абсолютном пике? Все таки 16 лет – это большой срок?

- С первого дня вступления в Социалистическую партию «Ата Мекен» я, как и многие мои однопартийцы, был и остаюсь убежденным сторонником идей демократического социализма и верю в реальность построения в Кыргызстане государства социально ориентированной экономикой и доминантой гражданского права в государственном управлении. Хотя будучи офицером Разведуправления МО КР и вступая в ряды оппозиционной партии, я конечно рисковал, но мне круто повезло. Моим непосредственным руководителем был человек-легенда и последний настоящий кыргызский генерал ? генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов, который меня как аналитика и офицера разведки слепил собственными руками и дал центральные ориентиры на полигоне жизненных размышлений. В бурных годах начала 90-х я тоже, как и многие верил в лозунги и болтовню аферистов от политики. Как-то тоже хотелось перемен понимаете ли. Но по мере развития событий в стране и сопутствующих им личных долгих и трудных размышлений я пришел к выводу, что наша страна и народ в реальности не готовы к тем идеям, которые продвигал «Ата Мекен».

Дальше мои выводы вошли в фазу сомнений и плавно перешли в противоречия с целевыми установками лидера партии О. Текебаева. И в марте 2005, увидев растерянный и тупой взгляд Бакиева на 7 этаже, я окончательно понял, что недалек тот день, когда я буду вынужден покинуть ряды «Ата Мекена» и уйти в одиночное плавание. Парламентские выборы 2010 и последующие события лично мне показали абсолютную правоту сделанных выводов. Поэтому в августе 2010 без всяких сомнений и размышлений я вышел из рядов «Ата Мекена».

-Можно ли считать ваш шаг, выход из числа партии, как несогласие с новым составом партии? Это я к тому, что вы сказали в своем обращении, цитирую: «Мои принципы и убеждения вошли в клин с нынешними действиями партийного руководства СП «Ата Мекена». Однако большинство членов партии, как показал последний съезд, поддерживает генеральный курс лидеров партии. А раз так, то я как нормальный и порядочный человек должен тихо и молча покинуть ряды той партии, политика которой тебя больше не устраивает».

- Ну а от того, что я выскажу свое мнение относительно нового состава «Ата Мекена», что изменится? Я уже давно понял простую истину, - политические партии Кыргызстана в нынешнем состоянии есть прямое зеркальное отражение состояния нашего общества. И «Ата Мекен» в этом ряду не исключение. Моя нынешняя жизнь в Швеции до стальной точности в очередной раз подтверждает правоту моих мыслей. Сегодня Кыргызстан, к тяжелому сожалению, обречен, следовать по пути жестоких уроков и опыта на крови.

Ну а в отношении новых лиц в первой линии окружения Омурбека Чиркешевича, все и так видно невооруженным глазом. Тут мои комментарии излишни. Это его личная партия и ему видней с кем идти в атаку. Самое главное, чтобы они не сдали его на съедение в 2014-2016, когда война за новый Кыргызстан пойдет на уровне жесткой конкуренции политического интеллекта и без «кыргызских компромиссов».

-Или вам не по душе, что в Кыргызстане все же доминирует не идея, а «культ личности»? В принципе, итоги выборов показали, что вы были правы… Да и г-н Текебаев как-то признался на пленарном заседании ЖК, что если он в чем-то и виноват, то народ наказал своим голосованием на выборах…

- Политические идеи с первых лет независимости КР всегда были и пока остаются всего лишь липовой рекламной вывеской на фасаде личных PR-фирм кыргызских бригадиров, коими в Кыргызстане принято называть политическими партиями. По факту за групповыми интересами под крышей политических партий стоит абсолютная пустота и демагогия уличного популизма. Суровое осознание необходимости кардинальных перемен в стране сегодня приходит в мышление людей продвинутой части кыргызской нации, в том числе отдельных политиков, до которых только сейчас доходят простые истины войны за будущее своей Родины. Отсюда и выскакивают иногда вольные или невольные искры покаяния.

К сожалению, поздним зажиганием покаяния в процессе осмысления собственных ошибок и признания собственных преступлений страдают все наши бригадные политики. Впрочем, у некоторых из них эта функция совести и ответственности за страну в программе головного мозга вообще не предусмотрена. Покаяться даже мысленно без слов никогда не поздно, но главный приговор виновным всегда выносит только История. От ее суда не уйдешь ни на этом свете, ни на другом.

А обескураживающие для апрельцев результаты выборов 2010 лично для меня уже были предсказуемы с самого начала этой реализации преждевременной и, следовательно, дохлой идеи парламентской республики. Хорошему аналитику, имея в башне расклад накануне выборов, просчитать результаты войны за парламентские бронежилеты в принципе не сложно. Я имел достаточно информации, чтобы уловить момент истины и понять, что «Ата Мекен» обречен на поражение. Тем более после некоторых конфиденциальных сообщений от моих товарищей и последовавших после трагедии в июне публичных показаний Ботиржона КОДИРОВА стал четко прослеживаться июньский след Временного правительства. Так что нынешняя ситуация двоевластия и развала страны на удельные зоны влияния политбригадиров были вполне закономерны. Более того, теперь для меня очевиден следующий логический вывод ? ситуация в стране будет обостряться и противостояние среди бригадиров усилится до открытого конфликта личных шкурных и групповых интересов.

- Вы говорите, что события на Юге заставили вас по-новому взглянуть на людей, находящихся у власти. На тех, которым вы еще вчера верили. Так значит, вы согласны с тем мнением общества, что политическая элита Кыргызстана настолько недальновидна: Как только окажутся у руля превращаются в Драконов…

- Июньские события стали для меня открытием в том смысле, что я увидел истинную микронную цену и глубину морального и нравственного падения людей кыргызской политики. Впрочем, и это вполне закономерно. Политической элиты в Кыргызстане никогда не было и пока нет, и я это отлично понимал с первых дней кыргызской независимости. Это обусловлено исторической судьбой моего народа. Только сейчас у нас появился уникальный шанс сотворить в истории Центральной Азии кыргызский феномен и заложить основы классической азиатской школы формирования национальной элиты. Но это процесс долгих десятилетий и труда многих поколений умов людей государственного мышления. Главное, что мы первыми пошли по пути радикальной реформации государства и общества.

Поэтому сегодня в отношении нынешних хозяев власти я избегаю применять термин – «элита». Тем более при отсутствии признаков аристократического интеллекта обременять ее определяющей приставкой – «политическая». Нынешние бригадиры корпоративной диктатуры власти воров в законе в шкурной связке с дельцами базарного бизнеса всего лишь грязная пена на волне перемен, которая неизбежно растворится в сливной яме отходов истории народов. У них элементарно нет мозгов и денег, чтобы управлять целой страной и держать в рабском повиновении народ Кыргызстана.

Я пристально отслеживаю и изучаю каждое событие в жизни Кыргызстана и прихожу к выводу, что необходимость исторических перемен назрела и они уже неизбежны. Для меня очевидно, что сейчас наступает период когда кыргызский народ начинает испытывать острую потребность в новых чистых и умных политиках и госуправленцах. Пошел необратимый процесс интеллектуального голода нации на новые идеи и цели. Но этих новых лиц и идей нет и пока не предвидится. Почему? Это отдельный вопрос, но главное, что это процесс запущен. Так что сегодня лично я уже поставил кресты на клоунах кыргызской политики. Их век подходит к концу. КЕЛЬДИБЕКОВ и ТАШИЕВ будут последней лебединой песней поколения карьерных политических дельцов на игре заблуждений народа и времени смуты.

- Некоторые Ваши прогнозы, сделанные задолго до марта 2005 и после переворота, сбылись. Кыргызстан, и вообще вся Центральная Азия, превратилась в одну конфликтную зону. «Ата Мекен» почти проиграл парламентские выборы. В этом плане интересен такой вопрос. Вы лично обращались к Розе Исаковне, как Президенту КР с просьбой отрезать семье Бакиева все пути отхода.…Но Ваше обращение было просто незамечено?

- В августе 2009 у меня в Алматы была одна знаковая встреча. На меня вышли эксперты весьма известной лаборатории стратегического анализа и моделирования. У нас был длинный разговор. Сам не ожидал, но я их поставил на уши, сказав, что Бакиева в следующем году сбросят с трона. При этом я утверждал, что новый переворот произойдет осенью 2010. Мои личные расчеты указывали именно на этот период. Но я ошибся, Бакиев сгорел в апреле. Откуда у меня была такая уверенность? Расчеты на вероятность падения режима Бакиева строились на многих внутренних факторах и внешних условиях. Например, на таких ключевых моментах как ресурсы режима Бакиева и география влияния. Уже в этих первых пунктах расшифровки прочности, броня власти Бакиева трещала по швам.

А подтверждением его неспособности к управлению государством было тот факт, что он при полном отсутствии ресурсов с первых дней пошел по пути подавления оппозиции и скатился к примитивному уголовному террору. Поэтому он был обречен на бунт толпы и поражение.

Уже буквально вечером 7 апреля, спустя более полугода, ко мне позвонили эксперты из Казахстана и сказали, что я был прав. Самое интересное, я узнал от них на следующий день. По их мнению, Астана уже имела намерение вывести Бакиева из кыргызских разборок. А это наводит уже на определенные выводы…

И после долгих логических размышлений я тоже пришел к выводу, что Бакиева уведут от ответственности. Поэтому я самого начала предполагал, что Бакиев уйдет от ответственности за совершенные преступления. Но кроме казахских сообщений подтверждением верности моих выводов были и другие факты, от огласки которых я пока воздержусь. А мое обращение к Президенту страны Р. ОТУНБАЕВОЙ было всего лишь желанием хоть как-то дать намеком понять Розе Исаковне какие могут быть последствия в случае эвакуации главного виновника сотен смертей при участии внешних сил. Теперь они оказались в ситуации крайних. Хотя я отлично понимаю, что в тот момент от Розы Исаковны мало что зависело. От ответственности за кровь на площади Бакиева выводили другие игроки апрельской команды.

Сегодня эти последствия очевидны – оставшиеся на свободе остальные члены клана Бакиева – играют по диктовку внешних сил. Теперь есть угроза, что в кыргызские разборки могут быть вовлечены соседние государства. Поэтому для меня вопрос о том в союзе с кем и на территории какой страны нанесет следующий удар клан БАКИЕВА? – остается открытым.

- Кыргызстан сегодня оказался в глубокой долговой яме. 60% дефицита бюджета покрывается за счет кредитов, тем самым долговое бремя страны увеличивается на 55% по отношению к ВВП. Цитирую ваши слова: «Кто даст безвозмездно? Никто, только под свою политику, под свой интерес! А ведь наше спасение, кыргыздар, не в кредитах». Не кажется ли вам, что в стране ничего не изменилось, Кыргызстан все по той же схеме Акаева, Бакиева…

- Ну, это уже давно известная классическая истина любой геополитики. Финансы ? это одно из традиционных инструментов управления в войне за новые плацдармы и влияния на развитие направления политических интересов в третьих странах. Кыргызстан в этом ряду конечно не исключение. Но самое унизительное в нынешней действительности, что наши бригадиры политгруппировок опустились до уровня дрессированных обезьян в чужой игре, готовых шестерить на соплях перед внешними игроками и продавать национальные интересы Кыргызстана оптом и в розницу. Поэтому сегодня отечественные лакеи чужой политики меня практически не интересуют. Сейчас для меня важен вопрос о том, к чему приведет противостояние интересов РФ и США в Кыргызстане и какой ценой эта борьба двух держав отольется кыргызскому народу. Поэтому я сегодня пристально отслеживаю все движения Москвы и Вашингтона в Кыргызстане и вокруг него.

На текущий момент для меня, очевидно, что в Кремле так и не сформировалась командная игра и единая точка зрения в отношении внешней политики РФ по стратегическим направлениям. Как точно отметил в свое время один из бульдозеров российского политического экрана Владимир СОЛОВЬЕВ «У Кремля много башен. И одна не знает, что думает другая. Но все прикрываются именем президента». На примере Кыргызстана, да и не только, это особенно отчетливо прослеживается.

Элементарные факты внешнеполитических провалов Москвы видны по конкретным результатам. Первым и долгоиграющим по последствиям стало падение пророссийского режима АКАЕВА. Вторым крупным провалом был просчет с игрой на БАКИЕВА. Сегодня мы наблюдаем повторение предыдущих просчетов. Индейцы кыргызской политики фактически превратились в шестерки на войне кремлевских команд, основные игры которых завязаны на внутренних разборках высшего политического руководства РФ. В реальности кремлевские медведи, география центров экономических интересов которых разбросана от Западной Европы и США до стран АТР, на практике распыляют внешнюю политику России. Отсюда двойные стандарты в политике по отношению к своим партнерам по СНГ и постоянные потери российских позиций на постсоветском пространстве.

США и страны ЕС – абсолютно полная противоположность медвежьему поведению политики РФ на постсоветском пространстве. Вашингтон и ЕС ведут достаточно скоординированную игру в Центральной Азии и наносят ощутимые потери России, постепенно выдавливая ее интересы из региона с нефте-газовыми ресурсами 21 века. В этом плане итоги войны за Кыргызстан 2011-2012 для меня вполне предсказуемы. Россия проиграет битву за кыргызский плацдарм в Центральной Азии. А нынешние союзники Кремля из числа кыргызских политбригадиров спрыгнут с российского бронепоезда на первом же западном семафоре.

-По вашему мнению, какой выход сейчас могут предложить политики из сложившегося кризиса в стране?

- Нынешние?! Ничего кроме грызни за власть и «распила» экономики страны по интересам.

- А у Вас есть, что предложить своему народу и стране? Ведь сегодня в Кыргызстане критиковать все горазды.

- Есть идеи. Но их время пока не наступило и поэтому промолчу. Иначе их постигнет судьба идеи парламентской республики. Да и потом я без сильной команды единомышленников и веры народа никто. Поэтому буду сушить свои идеи в Швеции.

-А какие у Вас дальнейшие жизненные планы? Что Вы будете делать дальше?

- План один – чтобы то не случилось, жить дальше. А если серьезно, то закончить свою книгу и опубликоваться. Особых задач и целей я перед собой не ставлю. Как ситуация со здоровьем утрамбуется, начну работать и путешествовать с семьей по миру. Очень хочется на Каледонские острова попасть. Там у меня друг по Кандагару. Говорит там красиво и спокойно. Земной рай голубых лагун и золотого песка. Вот хочу на золотом песку послушать тишину земного рая.

- А домой разве не собираетесь возвращаться?

- Пока нет. Спросите – Почему? Отвечу следующими фактами, которые случились уже после апреля:

Главные исполнители в заказе на покойного депутата Р. Шаботоева и несколько других заказов – группа Ж.Зикирбаева полностью ликвидирована. Главный свидетель убийства М.Садыркулова и С.Слепченко - О.Осмонов благополучно откинулся на тот свет без хвостов. Согласно официальной версии мотивов убийства Г.Павлюка бывший сотрудник ГСНБ КР Алдаяр Исманкулов теперь обычный уголовник и значит останется сушиться под прикрытием казахских спецслужб на территории РК дальше. А значит, играет дальше… Уголовное дело по факту нападения и покушения на мою жизнь закрыто и выброшено в мусорку архива. Ну и специально для Ваших читателей открою еще один секрет – из 4-х участников мартовского нападения на меня 3-х уже отправили в расход. И последний завершающий факт – практически все заказчики этих смертей сегодня гуляют на свободе… Выводы делайте сами. А я пока выбрал тишину.

- Значит, в будущем нам с Вами еще есть о чем поговорить. Спасибо, Вам, за откровенный разговор.

Перевод получен по e-mail

Источник: газета "Асман Press" от 17.03.2011