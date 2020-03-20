 Депутат Бекешев о работе правительства: Я б уволил всех, кто планирует, пишет программы 

«Мы полюбили шым-костюм и поручения, а ещё мы полюбили говорить «да», когда вышестоящий несет тупость»
«Мы полюбили шым-костюм и поручения, а ещё мы полюбили говорить «да», когда вышестоящий несет тупость»
Депутат ЖК Дастан Бекешев заявил, что Кыргызстан в столь кризисное время нуждается в мобильном и оперативном правительстве. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Парламентарий для сравнения рассказал о том, какие задачи стояли перед ним в период его работы в Министерстве экономики.
«С 2007 по 2010 годы я работал в Министерстве экономики. Нас часто просили написать стратегии, программы, планы, меры. Премьер-министры и министры такие вещи не пишут. И мы сидели сочиняли в своих кабинетах требуемые программы. Сочиняли, потом составляли кучу поручений, а потом отслеживали. Потом отчёт: программа исполнена на 70%, а 30% не исполнено по объективным причинам.
Суть нашей работы была в оправдании заработной платы. Но когда хотели расформировать какой-нибудь отдел, этот отдел писал миллион причин, почему этот отдел нужен и миллион обоснований того, что с расформированием отдела наступит крах в мире. Всё это не работает. Но и сейчас депутаты требуют стратегий, программ, планов», - написал Бекешев.
Народный избранник подчеркнул, что он не просит правительство написать сочиненную в кабинетах антикризисную программу, поскольку это «болтология и показуха работы».
«Я б всех уволил, кто планирует, прогнозирует, пишет программы. Не потому, что там работают плохие ребята, а потому, что им приходится выполнять тупые поручения сверху. Но их не уволят. Тогда кто будет писать показуху? Тогда и показать нечего будет? Народу же нужно показать, мы работаем, пишем программы, планы.
Я верю в решительные действия. Пусть даже с ошибками. Тот, кто действует ошибается, а тот, кто просиживает штаны – не ошибается, потому что он протирает штаны. Вот и сейчас с валютной инфляцией, с мировой паникой, карантинами и депрессией, нам нужны решительные действия», - написал парламентарий.
По мнению Дастана Бекешева, сейчас Кыргызстану не хватает мобильного, оперативного правительства.
«И вроде мы везде говорим, что мы мобильны, мы, кыргызы, кочевой народ, но почему-то мы опоясали свои действия регламентами, нормативами, планами, стратегиями, программами, - мы стали обычными бюрократами. Мы полюбили шым-костюм и поручения, а ещё мы полюбили говорить «да», когда вышестоящий несет тупость.
В это кризисное время, нам не хватает мобильного, оперативного и жестко решающего правительства», - написал нардеп.
Источник: Вести
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