ЖК одобрил кандидатуру Айбека Молдокунова на пост судьи Верховного суда. Он принес присягу

Жогорку Кенеш 19 марта одобрил кандидатуру Айбека Молдакунова на пост судьи Верховного суда.

Жогорку Кенеш 19 марта одобрил кандидатуру Айбека Молдакунова на пост судьи Верховного суда.

За его кандидатуру проголосовали 92 депутата. Он принес присягу.

Источник: Акипресс