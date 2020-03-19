(Видео) От имени Камчыбека Ташиева молодые люди бесплатно раздают маски прохожим

Сын политика сообщил, что уже успели раздать около 5 тысяч медицинских повязок
Сын политика сообщил, что уже успели раздать около 5 тысяч медицинских повязок Молодые люди от имени экс-депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Ташиева бесплатно раздают маски прохожим. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале «ЮГ пресс».
Среди молодых людей присутствует сын политика Таймурас Ташиев. По его словам, они уже успели раздать около 5 тысяч масок.
Прохожие, получив маски, просили дополнительно и для родных. Однако маски выдали по одной каждому человеку.
Источник: vesti.kg
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