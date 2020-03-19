(Видео) От имени Камчыбека Ташиева молодые люди бесплатно раздают маски прохожим

Сын политика сообщил, что уже успели раздать около 5 тысяч медицинских повязок

Сын политика сообщил, что уже успели раздать около 5 тысяч медицинских повязок Молодые люди от имени экс-депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Ташиева бесплатно раздают маски прохожим. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале «ЮГ пресс».

Среди молодых людей присутствует сын политика Таймурас Ташиев. По его словам, они уже успели раздать около 5 тысяч масок.

Прохожие, получив маски, просили дополнительно и для родных. Однако маски выдали по одной каждому человеку.

Источник: vesti.kg