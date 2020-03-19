Камчыбек Жолдошбаев перечислит миллион сомов на борьбу с коронавирусом

Депутат предложил коллегам последовать его примеру

Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев сообщил о том, что перечислит один миллион сомов на счет Республиканского штаба на борьбу с коронавирусом.

Парламентарий предложил своим коллегам и отечественным бизнесменам последовать его примеру.

- Дорогие депутаты, вы сегодня делаете очень громкие заявления, - сказал он. - Тем временем на плечи врачей легла такая тяжелая работа, они контактируют с инфицированными, а мы сидим здесь, боясь рукопожатий. Хочу обратиться к вам: коллеги и бизнесмены, давайте поможем правительству. Сегодня я переведу один миллион сомов от своей семьи. Я не принуждаю вас, но предлагаю оказать финансовую помощь.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в свою очередь поблагодарил депутата.

- Спасибо вам, пусть таких людей, как вы, будет больше, - сказал глава правительства. - Сейчас предприниматели перечисляют средства, а также депутаты одной фракции готовы перечислить месячную зарплату. Мы постараемся эффективно использовать эти средства. Вирус только пришел, я думаю, он еще будет расти.

Напомним, накануне Vesti.kg передавало, что депутаты парламенсткой фракции «Бир Бол» сообщили о том, что перечислят свою месячную заработную плату на счет Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Президент ассоциации «Дордой» Аскар Салымбеков также поможет Министерству здравоохранения и МП «Тазалык» купить медицинские маски для сотрудников ведомств.

А экс-кандидат в президенты Омурбек Бабанов сегодня сообщил о перечислении 5 миллионов сомов на поддержку врачей и пенсионеров.

Источник: vesti.kg