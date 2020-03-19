Ирина Карамушкина: У президента есть воля вернуть 700 млн долларов, вывезенных из страны? 

Парламентарий недоумевает, почему в столь тяжелое время сбором денег занимается исключительно простой народ
Депутат Ирина Карамушкина на заседании парламента напомнила полномочному представителю президента в Жогорку Кенеше о вывезенных из страны 700 млн долларов.
- В такое тяжелое для страны время у президента есть политическая воля вернуть 700 млн долларов, вывезенных из страны незадекларированными? - спросила парламентарий. - Почему только граждане должны проводить сбор денег?
Полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Курманбек Дыйканбаев ответил, что по этому вопросу у него нет информации и заверил, что нардеп получит ответ позже в письменном виде.
Источник: vesti.kg
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