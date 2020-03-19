Исхак Пирматов: К Минздраву есть претензии величиной с гору

Парламентарий заявил о намерении приобрести 100 тысяч масок и бесплатно раздать их жителям уязвимых районов

Депутат ЖК Исхак Пирматов заявил, что к Министерству здравоохранения есть претензии величиной с гору. Об этом он сказал на заседании парламента.

- Почему в эпоху цифровизации из выделенных 51 млн сомов не нашлось средств для четырех компьютеров?, - посетовал нардеп. - Сегодня из Португалии прибыли люди. Есть 4 стола, за которым сидят по три врача. Они проверяют прибывших граждан и заполняют анкеты вручную. Как вы потом найдете эти анкеты? Прибывшие 144 за неделю успели переговорить с несчетным количеством человек.

Министр здравоохранения ответил парламентарию, что оперативный штаб работает в режиме 24/7.

- Анкеты заполняются, - сказал Космосбек Чолпонбаев. - Ведется статистика по каждому дню, которая потом рассылается по регионам. Мы проверяем каждого прибывшего гражданина. Мы ведем свою работу.

Кубатбек Боронов добавил, что люди должны самостоятельно заполнять эти анкеты еще на борту самолета.

- Поскольку это нововведение, некоторые авиакомпании не выдают гражданам эти анкеты вовремя, - сказал он. - В этой связи нашим врачам приходится заполнять эти анкеты уже после приземления людей.

Вместе с тем Исхак Пирматов сообщил о намерении приобрести 100 тысяч масок и бесплатно раздать их гражданам.

- Главную угрозу безопасности представляет непосредственно аэропорт «Манас», - продолжил нардеп. - Мы должны брать пример с других стран. При входе везде должны стоять санитайзеры. Я хочу приобрести 100 тысяч масок и раздать их бесплатно жителям особо уязвимых районов. Где я могу купить маски по себестоимости?

Кубатбек Боронов ответил, что на данный момент парламентарий не сможет приобрести маски в столь большом количестве.

- Если хотите, можете сшить маски на заказ, - сказал он Пирматову. - Сейчас в Оше маски шьет компания «Дастан», в Бишкеке - компания из свободной экономической зоны. Это наше производство. Остальные макси - привозные.

Источник: vesti.kg