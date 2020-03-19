Жээнбеков и Токаев по телефону обсудили совместные меры по борьбе с коронавирусом

Сегодня, 19 марта, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Сегодня, 19 марта, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. В ходе разговора главы государств обсудили совместные меры по предотвращению и не распространению коронавирусной инфекции, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Президенты Кыргызстана и Казахстана уделили особое внимание предпринимаемым усилиям по преодолению негативных последствий, вызванных коронавирусом на торгово-экономическую, социальную, финансовую и транспортную сферы двух стран.

Также обсуждены вопросы пребывания и транзитного перемещения по территории Казахстана граждан Кыргызстана, возвращающихся из третьих стран.

Сооронбай Жээнбеков и Касым-Жомарт Токаев были едины во мнении о необходимости продолжения совместных и координированных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.

Источник: Кабар