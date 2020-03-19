(Видео) Лидер партии «Биримдик» обратился к общественности

Председатель партии «Биримдик» Марат Аманкулов обратился к представителям конкурирующих партий, которые будут участвовать в местных выборах.

Председатель партии «Биримдик» Марат Аманкулов обратился к представителям конкурирующих партий, которые будут участвовать в местных выборах.

«Правительственный штаб предпринимает все усилия для недопущения распространения коронавируса. Мы тоже должны оказать поддержку штабу, согласовав мероприятия, связанные с выборами», — говорится в обращении.



Источник: media-center.kg