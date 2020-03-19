Экс-вице-спикер ЖК просит семью Матраимовых помочь правительству в борьбе с коронавирусом

Кубанычбек Исабеков рассказал, что не может вернуться на родину из-за пандемии
Экс-вице-спикер ЖК Кубанычбек Исабеков просит кыргызстанцев сплотиться в борьбе с распространением коронавируса и отказаться от посещения тоев и поминок. Бывший парламентарий рассказал Vesti.kg, что проходил лечение в Германии и в ближайшее время не сможет вернуться на родину из-за пандемии.
- В развитой Европе тоже складывается кризисная ситуация, - поведал он. - В аптеках нет ни масок, ни антисептических средств. Здесь наблюдаются большие очереди за продуктами питания первой необходимости. В магазинах некоторые полки пустые. В Германии закрыли учебные заведения и детские сады. С сегодняшнего дня будут закрыты многие госучреждения, а сотрудники будут работать в домашних условиях через интернет. В то же время правительство Германии оказывает материальную помощь малым и средним предпринимателям. Особенно производителям сельхозпродукции. Выделяют безвозмездные денежные средства, чтобы они не закрылись и продолжали производство.
Кубанычбек Сатиндиевич добавил, что должен был вернуться домой 20 марта рейсом Штутгарт – Стамбул – Бишкек, но рейс отменили.
- К большому сожалению, и в Кыргызстане зарегистрированы случаи коронавируса, - посетовал он. - Я призываю кыргызский народ к сплоченности и спокойствию, взвешенности и единению. В народе издавна говорили: «На бога надейся, но сам не плошай». Поэтому прошу вас быть внимательными, соблюдать все санитарные и гигиенические меры в целях профилактики. Прислушиваться к призыву государственных органов, медицинских работников, а также брать пример с населения тех стран, которые уже пережили вспышку коронавирусной инфекции. В целях сохранности вашего здоровья и здоровья ваших близких прошу вас воздержаться от проведения увеселительных мероприятий. К сожалению, поминки будут, но я надеюсь на благоразумие моего народа, и что поминки будут проходить с максимальными ограничениями.
Исабеков просит крупных бизнесменов Кыргызстана оказать помощь правительству в борьбе с коронавирусом.
- Я обращаюсь к семье Матраимовых, к крупным бизнесменам Кыргызстана и политическим партиям: помогите нашим согражданам вернуться домой, и тогда народ выскажет свою благодарность вам, - сказал он. - Призываю правительство и парламент рассмотреть вопрос уменьшения налогообложения во время кризиса, чтобы наши компании, предприятия могли функционировать. Безработица в стране еще больше будет усугублять ситуацию, которая и так в плачевном положении. Правительству срочно надо принять меры по обеспечению продовольственной безопасности страны. В Германии уделяют огромное внимание медицинскому персоналу. Кыргызстан срочно обязан рассмотреть вопрос о поднятии заработной платы нашим медицинским работникам, карантинным службам. Необходимо приобрести определенное оборудование по определению коронавируса.
Источник: vesti.kg
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