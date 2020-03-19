(Видео) Акылбек Жапаров призвал кыргызстанцев не пользоваться “айфонами” и уменьшить “понты” 

Депутат обратился к молодежи с призывом остановить “понты” и помочь родителям уменьшить расходы
Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров в ходе передачи “Уроки парламентаризма” призвал кыргызстанцев остановить ”понты” в связи с экономической ситуацией из-за коронавируса.
По его словам, населению необходимо уменьшить расходы.
- Все будет нормально, - заверил нардеп. - Небо не упадет, река Нарын не потечет в другую сторону, наши женщины не перестанут рожать. Жизнь будет течь в своем русле. Но далее мы должны соблюдать правила, нужно научиться экономить.
Он считает, что большинство кыргызстанцев любят жить “понтами”, и попросил остановить их.
- Кыргызы любят жить понтами, - подчеркнул Жапаров. - Любят пользоваться “айфонами” за 1 000 долларов. Можно же и 100-долларовыми телефонами пользоваться. Обязательно блестящие вещи носят. Хочу обратиться молодежи: остановите этот понт и помогите уменьшить расходы вашим родителям.
Источник: Вести
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!