(Видео) Акылбек Жапаров призвал кыргызстанцев не пользоваться “айфонами” и уменьшить “понты”

Депутат обратился к молодежи с призывом остановить “понты” и помочь родителям уменьшить расходы

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров в ходе передачи “Уроки парламентаризма” призвал кыргызстанцев остановить ”понты” в связи с экономической ситуацией из-за коронавируса.

По его словам, населению необходимо уменьшить расходы.​

- Все будет нормально, - заверил нардеп. - Небо не упадет, река Нарын не потечет в другую сторону, наши женщины не перестанут рожать. Жизнь будет течь в своем русле​. Но далее мы должны соблюдать правила, нужно научиться экономить.​

Он считает, что большинство кыргызстанцев любят жить “понтами”, и попросил остановить их.

- Кыргызы любят жить понтами, - подчеркнул Жапаров. - Любят пользоваться “айфонами” за 1 000 долларов. Можно же и 100-долларовыми телефонами пользоваться. Обязательно блестящие вещи носят. Хочу обратиться молодежи: остановите этот понт и помогите уменьшить расходы вашим родителям.

Источник: Вести