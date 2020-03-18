Гульнара Жамгырчиева стала заместителем омбудсмена. Она принесла присягу

Жогорку Кенеш 18 марта рассмотрел кандидатуру Гульнары Жамгырчиевой на пост заместителя омбудсмена Кыргызстана.

Ее кандидатуру представил омбудсмен Токон Мамытов.

По итогам тайного голосования за кандидатуру проголосовали 84 депутата, 3 – против. Она избрана на эту должность сроком на 5 лет.

После голосования она принесла присягу.

Источник: Акипресс