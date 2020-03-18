Айсулуу Мамашова: Более 300 кыргызстанцев остались на границе между Казахстаном и Россией

Граждане КР не могут связаться с родными. Спикер ЖК сказал, что правительство готово помочь им

Депутат ЖК Айсулуу Мамашова на заседании парламента сообщила о том, что более 300 кыргызстанцев остались на границе между Казахстаном и Россией.

- В связи с коронавирусом в Оренбургской области более 300 наших граждан остались между Казахстаном и Россией, - сказала нардеп. - Прошу правительство связаться с посольствами, чтобы помочь кыргызстанцам. Люди не могут связаться с родственниками, выехать куда-либо.

На что спикер Дастан Джумабеков ответил, что правительство уже ведет работу по данному вопросу.

- Вчера у нас была такая информация, - сказал торага. - Сейчас рассматривается вопрос решения данной проблемы. Наймем самолет, либо другой вид транспорта для оказания необходимой помощи. Если люди желают вернуться на родину, у нас есть все условия доставить их сюда.

Источник: vesti.kg