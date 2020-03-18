Республиканский штаб решает вопрос о введении чрезвычайной ситуации в Кыргызстане

В настоящий момент идет совещание
В Кыргызстане могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что в настоящее время проходит совещание Республиканского штаба по предупреждению коронавируса, где решается вопрос о введении чрезвычайного режима в Кыргызстане.
Напомним, сегодня стало известно о том, что у трех жителей Сузакского района выявлен коронавирус.
Инфицированные прибыли из Саудовской Аравии с малого хаджа 12 марта. Они находились на домашнем карантине.
Источник: vesti.kg
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