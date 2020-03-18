Республиканский штаб решает вопрос о введении чрезвычайной ситуации в Кыргызстане

В настоящий момент идет совещание

В Кыргызстане могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что в настоящее время проходит совещание Республиканского штаба по предупреждению коронавируса, где решается вопрос о введении чрезвычайного режима в Кыргызстане.

Напомним, сегодня стало известно о том, что у трех жителей Сузакского района выявлен коронавирус.

Инфицированные прибыли из Саудовской Аравии с малого хаджа 12 марта. Они находились на домашнем карантине.

Источник: vesti.kg