Депутаты ЖК срочно вызвали членов правительства, но им ответили, что информацию о коронавирусе дадут завтра

Спикер предложил дать представителям Республиканского штаба время для подготовки

Пригласить в Жогорку Кенеш представителей Республиканского штаба для обсуждения информации о коронавирусе предложили депутата на заседании парламента..

Ирина Карамушкина и Умбеталы Кыдыралиев попросили спикера Дастана Джумабекова сегодня же заслушать членов правительства.

Представитель кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов сообщил, что правительство просит предоставить им время и пригласить членов штаба завтра.

Торага предложил коллегам поддержать правительство.

- Мы все озабочены этим вопросом, - сказал Джумабеков. - Правительство прилагает все усилия. К сожалению, трое наших граждан, сдавшие анализы, получили положительные результаты. Утром я связался с премьер-министром. Он сказал, что они готовы предоставить информацию. Но им необходимо время. Завтра в 9:30 они готовы дать официальное заявление народу.

Дастан Бекешев и Иса Омуркулов попросили коллег не создавать ажиотаж и заслушать информацию о борьбе с коронавирусом завтра.

Путем голосования парламентарии поддержали предложение спикера ЖК о том, чтобы заслушать заявление парламента завтра в 9:30 часов.

Источник: vesti.kg