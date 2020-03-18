Депутаты ЖК срочно вызвали членов правительства, но им ответили, что информацию о коронавирусе дадут завтра

Спикер предложил дать представителям Республиканского штаба время для подготовки
Пригласить в Жогорку Кенеш представителей Республиканского штаба для обсуждения информации о коронавирусе предложили депутата на заседании парламента..
Ирина Карамушкина и Умбеталы Кыдыралиев попросили спикера Дастана Джумабекова сегодня же заслушать членов правительства.
Представитель кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов сообщил, что правительство просит предоставить им время и пригласить членов штаба завтра.
Торага предложил коллегам поддержать правительство.
- Мы все озабочены этим вопросом, - сказал Джумабеков. - Правительство прилагает все усилия. К сожалению, трое наших граждан, сдавшие анализы, получили положительные результаты. Утром я связался с премьер-министром. Он сказал, что они готовы предоставить информацию. Но им необходимо время. Завтра в 9:30 они готовы дать официальное заявление народу.
Дастан Бекешев и Иса Омуркулов попросили коллег не создавать ажиотаж и заслушать информацию о борьбе с коронавирусом завтра.
Путем голосования парламентарии поддержали предложение спикера ЖК о том, чтобы заслушать заявление парламента завтра в 9:30 часов.
Источник: vesti.kg
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