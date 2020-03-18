Депутат ЖК - коллегам: Что бы президент ни сказал, вы сразу поднимаете руки вверх, говоря «макул»

Парламентария возмущает, что послов Кыргызстана избирает не МИД, а Сооронбай Жээнбеков

Депутат ЖК Ирина Карамушкина возмутилась тем, что послов Кыргызстана назначает президент, а не Министерство иностранных дел.

- На прошлых заседаниях, когда МИД отчитывался о проделанной работе, я спросила у Чингиза Айдарбекова, почему у нас назначаются столь слабые послы? - сказала парламентарий в беседе с Vesti.kg. - Речь шла об Эдиле Байсалове и Азимбеке Бекназарове. Последний даже не проходил никаких дипломатических курсов, не знает ни одного международного языка. Министр ответил мне, что МИД ведет международную политику, консульские службы, а назначением послов занимается президент.

Народная избранница напомнила, что для того, чтобы стать послом, необходимо проработать в МИДе на протяжении долгого времени.

- У нас ведь есть дипслужбы, Дипломатическая академия, - продолжила Ирина Юрьевна. - На комитете ЖК я поднимала вопрос о том, что выбор кандидатов остается за президентом. Поинтересовалась, почему коллеги не могут остановить ни одно назначение главы государства. Я спросила: «Вы хоть немного можете оппонировать президенту? Что бы он ни сказал, сразу поднимаете руки вверх, говоря «макул». Послов назначает президент, а отвечать приходится всем миром. Что касается одобренных кандидатов на должности посла КР в Германии и генконсула в Стамбуле, то у них есть дипломатический опыт.

Напомним, накануне комитет ЖК по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Эрлана Абдылдаева на должность посла Кыргызстана в Германии и Нурлана Абдрахманова - на пост генерального консула в Стамбуле.

Источник: vesti.kg