Бывшего телохранителя Курсана Асанова освободили под домашний арест

При этом суд отклонил ходатайство адвокатов об отводе гособвинителя

В производстве Первомайского районного суда Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении экс-замглавы МВД Курсана Асанова., Бейшенбекова Т.Б., Пайзилда уулу Д., в совершении ряда преступлений.

В ходе сегодняшнего заседания адвокаты-защитники Джакупбекова. и Айталиев заявили ходатайство об отводе государственного обвинителя Мукашева. Суд, выслушав процессуальные позиции участников процесса, в удовлетворении данного ходатайства отказал.

Также в соответствии со статьей 274 УПК КР продлен срок судебного разбирательства и меры пресечения в отношении обвиняемых Асанова К.С., Бейшенбекова Т.Б. до 28 мая 2020 года.

При этом адвокат-защитник Султанов заявил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого Пайзилда уулу Д. (водитель-телохранитель Курсана Асанова - прим.ред.) В итоге суд изменил меру пресечения в отношении обвиняемого Пайзилда уулу Д. на домашний арест.

В связи с окончанием времени, выделенного для рассмотрения данного дела, судебное разбирательство отложено на 27 марта 2020 года.

Пресс-служба Первомайского райсуда