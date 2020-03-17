Разве Аида Касымалиева небожительница, что к ней проявляют особое отношение? К. Ташиев требует возбуждения уголовного дела

Бишкек, “Саясат.kg”. На днях, 13 марта, депутаты ЖК А. Касымалиева, А. Дюшалиев, а также сотрудники аппарата парламента, вернулись в Кыргызстан из Германии — страны, являющейся одним из эпицентров коронавируса в Европе.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с раннего утра до позднего вечера твердят, что распространившийся из Китая новый коронавирус мутировал 29 раз и что на данный момент может незаметно существовать в организме человека на протяжении двух недель, никак себя не проявляя. Но наши «умники», зная о существующей угрозе, наверное, струхнули, увидев балованных депутатов Жогорку Кенеша, в общем, не стали как простых людей отправлять на карантин, а отпустили спокойно отлеживаться дома. Слов нет!

Вы сами видите, что происходит в мире, в других странах президенты, премьер-министры добровольно ложатся на карантин при малейшем подозрении, не говоря же о депутатах. Это высокая гражданская ответственность, а наш Минздрав, несмотря на стремительное распространение коронавируса по всему миру, проявляет к вернувшимся из зарубежной поездки депутатам кыргызбайское отношение! Это во-первых. Во-вторых, эти депутаты подумали о народе? Ведь резвятся и благоденствуют благодаря избирателям. Чувствовать меру своей ответственности — это большое качество, которых у них совершенно нет. Они что не в курсе, что подвергают общество большой угрозе, отлеживаясь дома по возвращении из страны с распространившимся коронавирусом?! Действительно, постыдное явление.

Лидер партии «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев тоже негодует по поводу этого факта.

«А почему вы дома, а избиратели в больницах на карантине? Тем более вы вместе с работниками ЖК прибыли из страны первой категории, то есть из Германии. Вы нарушили этикет, бросили своих избирателей, а сами, воспользовавшись своей властью, оказались дома! Бессовестные!» — пишет Ташиев на своей странице в Фейсбуке. В данное время многие пользователи соцсетей поддерживают ташиевский пост и оставляют свои комментарии.

К. Ташиев, кроме того, требует возбуждения уголовного Генеральной прокуратурой по данному факту, создающем угрозу миллионам людей.

Конечно, мы желаем госпоже депутату исключительно здоровья. Пусть оградит Бог оградит от напасти. Но, как известно, береженого бог бережет. Если мы будем относиться к депутатам как к небожителям, проявлять к ним особое отношениея, то всё это может закончиться весьма плачевно!