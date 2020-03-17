Каныбек Иманалиев: Эрлан Абдылдаев и Нурлан Абдрахманов - достойные кадры

Профильный комитет ЖК единогласно одобрил кандидатуры на должности посла КР в Германии и генконсула в Стамбуле

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Эрлана Абдылдаева на должность посла Кыргызстана в Германии и Нурлана Абдрахманова - на пост генерального консула в Стамбуле. Об этом Vesti.kg сообщил депутат, зампредседателя указанного комитета ЖК Каныбек Иманалиев.

- Сегодня Эрлан Абдылдаев и Нурлан Абдрахманов получили одобрение профильного комитета, - сказал парламентарий. - Мы считаем, что они достойны. Оба имеют достаточный дипломатический опыт. Все коллеги вынесли единогласное решение.

Эрлан Абдылдаев с 2012 по 2018 год был министром иностранных дел. На данный момент послом КР в Германии является Эринес Оторбаев.

Нурлан Абдрахманов занимает должность заместителя министра иностранных дел.

Ранее генеральным консулом в Стамбуле был Эркин Сопоков, которого сняли с должности в ноябре минувшего года после скандала вокруг убийства бизнесмена Айеркена Саймайити.

Источник: vesti.kg