Дело экс-судьи Джаркеевой. Заседание перенесено

Сегодня, 17 марта, в Первомайском районном суде продолжается процесс над экс-судьей Свердловского районного суда Эльвирой Джаркеевой.
В ходе судебного заседания рассматривались материалы выделенного уголовного дела. После чего судебное заседание было перенесено. Следующий процесс состоится 24 марта.
В ходе судебного заседания стороны приступили к изучению материалов выделенного уголовного дела, в котором фигурирует Воинов. Судья также отметила, что по завершению рассмотрения будет поднят вопрос о разрешении защитникам изучить документы.
Напомним, Джаркеевой предъявлены обвинения по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением» и 328 «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления» УК КР в старой редакции.
Джаркеева в бытность судьи, действуя в сговоре и в интересах преступной группы, в целях завладения имуществом одной из стройкомпаний вынесла ряд незаконных судебных решений.
Источник: Кабар
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