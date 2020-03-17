Дело экс-судьи Джаркеевой. Заседание перенесено

Сегодня, 17 марта, в Первомайском районном суде продолжается процесс над экс-судьей Свердловского районного суда Эльвирой Джаркеевой.

В ходе судебного заседания рассматривались материалы выделенного уголовного дела. После чего судебное заседание было перенесено. Следующий процесс состоится 24 марта.

В ходе судебного заседания стороны приступили к изучению материалов выделенного уголовного дела, в котором фигурирует Воинов. Судья также отметила, что по завершению рассмотрения будет поднят вопрос о разрешении защитникам изучить документы.

Напомним, Джаркеевой предъявлены обвинения по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением» и 328 «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления» УК КР в старой редакции.

Джаркеева в бытность судьи, действуя в сговоре и в интересах преступной группы, в целях завладения имуществом одной из стройкомпаний вынесла ряд незаконных судебных решений.

Источник: Кабар