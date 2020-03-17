Вице-спикер ЖК: Супруг приносит мне продукты и оставляет у двери

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, находящаяся на домашнем карантине после рабочей поездки в Германию, рассказала, как о ней заботится супруг в этот период.

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, находящаяся на домашнем карантине после рабочей поездки в Германию, рассказала, как о ней заботится супруг в этот период. Она написала в Сети пост, в котором поблагодарила граждан, интересующихся состоянием ее здоровья.

«Тест был отрицательным, я не болею, настроение хорошее, но карантин в целях профилактики обязателен. То, что мы все равны перед законом, становится видно именно в такие моменты.

Сегодня четвертый день домашнего карантина. Несмотря на то, что вируса нет, но все равно, понимая свою гражданскую ответственность, я буду находиться дома до конца карантина.

Самое тяжелое - это то, что я не вижу свою семью. Особенно сильно скучаю по дочери. Муж с дочерью находятся у родителей. Супруг приносит мне продукты и оставляет их у дверей.

Дома наконец-то появилась возможность не спеша выполнять работу, до которой ранее не доходили руки.

Врачи приходили. Каждый день по телефону узнают о моем состоянии. Но нет ни одного признака вируса. И к тому же анализы чистые.

Желаю всем нам спокойствия, здравия, мира и ответственности. Пусть в Кыргызстан не придет вирус, и проблема решится в скором времени», - написала парламентарий.

Напомним, на домашнем карантине также находится депутат Жогорку Кенеша Абдыбек Дюшалиев. Он вместе с Касымалиевой был в Германии.

Источник: vesti.kg