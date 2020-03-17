Вице-спикер ЖК: Супруг приносит мне продукты и оставляет у двери

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, находящаяся на домашнем карантине после рабочей поездки в Германию, рассказала, как о ней заботится супруг в этот период.
Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, находящаяся на домашнем карантине после рабочей поездки в Германию, рассказала, как о ней заботится супруг в этот период. Она написала в Сети пост, в котором поблагодарила граждан, интересующихся состоянием ее здоровья.
«Тест был отрицательным, я не болею, настроение хорошее, но карантин в целях профилактики обязателен. То, что мы все равны перед законом, становится видно именно в такие моменты.
Сегодня четвертый день домашнего карантина. Несмотря на то, что вируса нет, но все равно, понимая свою гражданскую ответственность, я буду находиться дома до конца карантина.
Самое тяжелое - это то, что я не вижу свою семью. Особенно сильно скучаю по дочери. Муж с дочерью находятся у родителей. Супруг приносит мне продукты и оставляет их у дверей.
Дома наконец-то появилась возможность не спеша выполнять работу, до которой ранее не доходили руки.
Врачи приходили. Каждый день по телефону узнают о моем состоянии. Но нет ни одного признака вируса. И к тому же анализы чистые.
Желаю всем нам спокойствия, здравия, мира и ответственности. Пусть в Кыргызстан не придет вирус, и проблема решится в скором времени», - написала парламентарий.
Напомним, на домашнем карантине также находится депутат Жогорку Кенеша Абдыбек Дюшалиев. Он вместе с Касымалиевой был в Германии.
Источник: vesti.kg
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