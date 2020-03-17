Камчыбек Ташиев: Аида Касымалиева нурашила этикет, бросила своих избирателей

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом на своей странице в “Фейсбук” заявил лидер партии “Ата-Журт” Камчыбек Ташиев.

“А почему вы дома, а избиратели в больницах на карантине, тем более вы вместе с работниками ЖК прибыли из страны первой категории, т.е. из Германии. Вы нарушили этикет, вы бросили своих избирателей, а сами воспользовавшись властью оказались дома, бессовестные!”- написал К.Ташиев.

Напомним, что вице-спикер ЖК А.Касымалиева и депутат Абдыбек Дюшалиев, а также несколько сотрудников аппарата Жогорку Кеңеша и сотрудники фонда Эбберта выехала в Берлин 8 марта. Они прибыли в Кыргызстан 10 марта.

“Уже в Берлине ситуация накалилась буквально за два дня, и наша делегация поменяла билеты и мы срочно вылетели в КР. Ряд встреч были проведены, но многие - нет. В Берлине никто не здоровается за руку, не говоря уже о том, что нельзя целоваться при встрече. Каждое утро брифинги, но в целом все спокойны и опять же без масок. Запрещены все массовые мероприятия. Большое внимание уделяется пожилым людям”- сказала тогда А.Касымалиева.

“Буду работать из дома. Состояние здоровья отличное, нет кашля и температуры. Конечно, карантин буду строго соблюдать. Хочу подчеркнуть, что важную роль играет и гражданская отвественность - не скрывать откуда приехал, строго соблюдать предписания штаба и все правила. Слышала, что есть люди, которые отказываются проходить карантин, это недопустимое безотвественное поведение”- говорит Касымалиева.

Общественность возмущается тем фактом, что к гражданке А.Касымалиевой уделено особенное внимание: её не взяли в карантин как обычные люди и отпустили домой. “А что, если у неё вирус?”- этот вопрос сегодня звучит везде.