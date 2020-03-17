Путин обманул Атамбаева

Атамбаев гладил Путина по голове, назвал его именем пик, добился снижения цен на ГСМ. После поездки Отунбаевой в США и получения почетной награды Барака, Путин нахмурился и начал повышать цены на ГСМ.
Атамбаев гладил Путина по голове, назвал его именем пик, добился снижения цен на ГСМ. После поездки Отунбаевой в США и получения почетной награды Барака, Путин нахмурился и начал повышать цены на ГСМ.
Жители Оша только начали радоваться: «Ура, бензин подешевел!», как он снова с каждым днем стал дорожать, и радостный румянец сошел с лиц людей. Сейчас в Оше бензин стоит 36 – 38 сом. Теперь надеются, что Атамбаев мырза даст имя Медведева еще одной горе и вернет дешевые цены.
А Путин после восхождения на пик своего имени повесил «китлап» [лапшу] на уши Атамбаева и сделал тому «кидайт» [кинул].
Источник: газета «Асман press» № 9 от 17.03.2011/ стр.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!