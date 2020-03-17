Путин обманул Атамбаева

Атамбаев гладил Путина по голове, назвал его именем пик, добился снижения цен на ГСМ. После поездки Отунбаевой в США и получения почетной награды Барака, Путин нахмурился и начал повышать цены на ГСМ.

Атамбаев гладил Путина по голове, назвал его именем пик, добился снижения цен на ГСМ. После поездки Отунбаевой в США и получения почетной награды Барака, Путин нахмурился и начал повышать цены на ГСМ.

Жители Оша только начали радоваться: «Ура, бензин подешевел!», как он снова с каждым днем стал дорожать, и радостный румянец сошел с лиц людей. Сейчас в Оше бензин стоит 36 – 38 сом. Теперь надеются, что Атамбаев мырза даст имя Медведева еще одной горе и вернет дешевые цены.

А Путин после восхождения на пик своего имени повесил «китлап» [лапшу] на уши Атамбаева и сделал тому «кидайт» [кинул].

Источник: газета «Асман press» № 9 от 17.03.2011/ стр.