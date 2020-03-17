Бермет Акаева прилетела в Бишкек на поминки Айдара Акаева

На «40 дней» также прибыла невестка первого президента КР Сайкал Чокубаева, политики Омурбек Текебаев, Руслан Казакбаев, Феликс Кулов и др.
На «40 дней» также прибыла невестка первого президента КР Сайкал Чокубаева, политики Омурбек Текебаев, Руслан Казакбаев, Феликс Кулов и др.
Вчера, 16 марта, в одном из бишкекских ресторанов прошли поминки по случаю 40 дней со дня смерти сына первого президента КР Аскара Акаева - Айдара. Об этом сообщила экс-кандидат в президенты, правозащитница Токтайым Уметалиева.
По ее словам, на мероприятии присутствовала сестра покойного Бермет Акаева.
- На поминки по случаю 40 дней в Бишкек приехали Бермет и Саадат Акаевы,- уточнила Уметалиева. - Также была супруга Айдара Акаева Сайкал Чокубаева с детьми. Аскара Акаевича и Майрам Дуйшеновны не было, поскольку 40 дней проводили в Москве параллельно.
Она добавила, что почтить память об Акаеве-младшем пришли ряд политических деятелей: Омурбек Текебаев, Руслан Казакбаев, Феликс Кулов, Медеткан Шеримкулов, Апас Джумагулов, Бахадыр Сулейманов и другие.
- С очень хорошей речью выступил Апас Джумагулович,- отметила правозащитница. - Также показывали видео об Айдаре. Длилось мероприятие около двух часов. Были все его друзья, некоторые прилетели из Москвы.
Напомним 6 февраля 2020 года стало известно о том, что Айдар Акаев скоропостижно скончался в результате сердечного приступа.
Похороны прошли 8 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.
Источник: vesti.kg
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