Действиями по настраиванию Атамбаева против Временного правительства руководил Фарид Ниязов...

Усилия настроить Атамбаева против остальных членов Временного правительства начались в 2011 году, когда он стал президентом (а может, и раньше).

Ему прожужжали уши, что «мы вас уважаем, признаем ваше лидерство, но не уважаем Отунбаеву, Текебаева, Сариева, Бекназарова, Каптагаева, Дуйшебаева, Исакова и прочих, вы держитесь от них подальше, только избавившись от них, обретете всенародную поддержку, вам от них никакой пользы не будет, только вред»... Атамбаев и сам склонялся к этому... Возможно, таково было его внутреннее побуждение... Как говорится, вышел с теми из одного места... Как бы там ни было, но действиями в этом направлении руководил Фарид Ниязов... Так начался разброд между Атамбаевым и остальными членами Временного правительства, нас начали подвергались гонениям... Каждого из нас исследовали под микроскопом, очень сильно старались посадить... Посадили Текебаева и Чотонова, а по остальным не смогли найти предлога...

И у тех, кто внушал эту мысль Атамбаеву, и у тех, кто это реализовывал, не было намерения вознести авторитет Атамбаева... Это факт. Их действительное потаенное намерение — руками Атамбаева расправиться с членами Временного правительства, после чего вслед за нами столкнуть в пропасть и его. Именно эту правду я никак не смог объяснить в свое время Фариду Ниязову.

Время доказало правдивость этих слов... Те, кто в свое время внушал всё это Атамбаеву и вливал ему в уши, затем сорвали с себя маски и представили себя борцами за справедливость... В настоящее время чего только ни говорят и ни пишут про Атамбаева...

Их действия до сих пор не остановились, теперь это же внушают президенту Сооронбаю Жээнбекову и его окружение... Цель та же — любыми путями обессилить Жээнбекова, не допустить появления сильной политической поддержки вокруг него и в финале свалить его. Какой скандал вызвала обычная встреча президента Жээнбекова с членами Временного правительства в прошлом году! Причина та же — очень испугались, что объединятся... Такова же цель черного пиара против Розы Отунбаевой, об этом я писал здесь же три-четыре дня назад...

Эта же технология применяется к близким жертв, пострадавшим в ходе Апрельских событий, участников Апрельской революции... Это надо сказать открыта.

Стараются настроить друг против друга членов Временного правительства, расколоть, тем самым обессилить оборону защитников Апрельской народной революции, дискредитировать перед народом политиков, которые могут защитить... Основная цель — свести на нет Апрельскую народную революцию, представить её как вооружённый переворот, мародерство, разбои... Пока на общественной и политической арене находятся члены Временного правительства, президент переходного времени Роза Отунбаева, эти цели не претворятся, они это очень хорошо понимают.

Таковы на сегодняшний день направление и смысл политических шевелений закулисья...

Эмильбек Каптагаев, общественный деятель

Источник: media-center.kg