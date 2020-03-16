Аида Исмаилова, депутат ЖК от фракции «Республика – Ата Журт»: «Мы не ставим перед собой цель контролировать неправительственные организации, хотим лишь информированности»



Этот законопроект инициировали 7 депутатов. К нам собирается присоединиться восьмой депутат.

— Аида Жекшенбаевна, общественность бурно обсуждает инициированный вами законопроект о неправительственных организациях, даже требуют его отозвать. Почему возникли разногласия?

— Этот законопроект инициировали 7 депутатов. К нам собирается присоединиться восьмой депутат. Да, пытались остановить законопроект и сейчас пытаются. У нас полно неправительственных организаций. Среди них есть неправительственные организации, которые поддерживают вводимые нами нормы. Им нечего скрывать, у них сходятся финансовые отчеты. Несколько организаций получают большие деньги из-за границы. Должно быть известно, с какой целью берутся деньги и на что они тратятся. Потому что деньги могут поступить и для организации митингов и дестабилизации обстановки в стране. Если неправительственной организации нечего скрывать, то вместо того, чтобы учинять помехи, они должны помочь инициаторам законопроекта.

Иногда открываются медицинские учебные заведения, обучающие иностранных студентов. Но чтобы не платить налоги, они регистрируются как некоммерческие организации. В общем проблем много. Обо всем расскажем на пленарном заседании.

— Но ведь выделяющие гранты для неправительственных организаций могут потребовать у них, чтобы вся информация держалась в секрете.

— Конечно. Если международные организации оказывают нам помощь, мы не можем требовать от них прозрачности.

— Законопроект одобрен в первом чтении. Верите ли вы в то, что закон заработает в день принятия?

— Сейчас мы не можем проверять. Поэтому вводим норму. Стоит отметить, что норма вводится не для того, чтобы контролировать неправительственные организации. Мы стремимся к информативности и прозрачности.

Источник: газета «Азия news» №10 от 12.03.2020 / стр. 3