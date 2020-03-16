Дастан Бекешев назвал список мер, которые принял бы, будь он премьер-министром

Парламентарий считает, что в Кыргызстане нужно ввести режим чрезвычайной ситуации и зафиксировать цены на фармпродукцию и продовольственные товары

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев назвал список мер, которые принял бы, если бы он занимал пост премьер-министра.

Парламентарий назвал это списком первоочередных мер в кризисное время:

1. В общественном транспорте, государственных органах и органах местного самоуправления установить средства для дезинфекции.

2. Задействовать ОТРК, «ЭлТР», «Пятый канал», «Пирамиду» и прочие госканалы в пропаганде гигиены.

3. Ввести режим чрезвычайной ситуации в экономике и зафиксировать и заморозить цены на фармпродукцию и некоторые продовольственные товары.

4. Провести аудит товаров в Фонде государственных материальных резервов и запретить всяческую продажу товаров (есть подозрение, что сотрудники хорошо «наварились» на повышении цен за счет государства).

5. Закупить экспресс-тесты по выявлению COVID-2019 (есть в КНР такие тесты, которые позволяют за 15 минут выявить наличие коронавируса).

6. Попросить парламент принимать без бюрократических процедур и регламентов законы об экономическом чрезвычайном положении.

7. Совместно с Национальным банком начать процедуру реструктуризации по кредитам, взятым в иностранной валюте.

8. Рекомендовать населению закупаться на три года вперед (потребление увеличивает налоги, а призыв не покупать впрок действует наоборот).

9. Министерству образования переводить школы и университеты на онлайн-образование с записью видеоуроков (иначе зачем разговаривать о цифровизации, если она не будет приносить свои плоды).

10. Дать сетевым магазинам льготы по налогам при приобретении и продаже отечественной сельхозпродукции.

11. Заключить фьючерсные сделки через Фонд госматрезервов с сельхозпроизводителями.

12. Требовать от России перехода на расчеты в национальной валюте.

13. Запретить вывоз некоторых товаров.

14. Открыть границы с Китаем для активизации экономики (КНР победила коронавирус, и пора работать с ней).

15. Отменить госзакупки по товарам, которые могут подождать.

16. Индексировать заработную плату.

17. Повысить налоги на алкоголь и табак.

Накануне стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение.

В республике временно ограничены въезд и выезд, также приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров и запрещены массовые и спортивные мероприятия.

Кроме того, под запретом семейные и памятные мероприятия с массовым скоплением людей.

Напомним, что в Казахстане число заболевших коронавирусом возросло до восьми человек.

Источник: vesti.kg