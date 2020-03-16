Дастан Бекешев назвал список мер, которые принял бы, будь он премьер-министром

Парламентарий считает, что в Кыргызстане нужно ввести режим чрезвычайной ситуации и зафиксировать цены на фармпродукцию и продовольственные товары
Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев назвал список мер, которые принял бы, если бы он занимал пост премьер-министра.
Парламентарий назвал это списком первоочередных мер в кризисное время:
1. В общественном транспорте, государственных органах и органах местного самоуправления установить средства для дезинфекции.
2. Задействовать ОТРК, «ЭлТР», «Пятый канал», «Пирамиду» и прочие госканалы в пропаганде гигиены.
3. Ввести режим чрезвычайной ситуации в экономике и зафиксировать и заморозить цены на фармпродукцию и некоторые продовольственные товары.
4. Провести аудит товаров в Фонде государственных материальных резервов и запретить всяческую продажу товаров (есть подозрение, что сотрудники хорошо «наварились» на повышении цен за счет государства).
5. Закупить экспресс-тесты по выявлению COVID-2019 (есть в КНР такие тесты, которые позволяют за 15 минут выявить наличие коронавируса).
6. Попросить парламент принимать без бюрократических процедур и регламентов законы об экономическом чрезвычайном положении.
7. Совместно с Национальным банком начать процедуру реструктуризации по кредитам, взятым в иностранной валюте.
8. Рекомендовать населению закупаться на три года вперед (потребление увеличивает налоги, а призыв не покупать впрок действует наоборот).
9. Министерству образования переводить школы и университеты на онлайн-образование с записью видеоуроков (иначе зачем разговаривать о цифровизации, если она не будет приносить свои плоды).
10. Дать сетевым магазинам льготы по налогам при приобретении и продаже отечественной сельхозпродукции.
11. Заключить фьючерсные сделки через Фонд госматрезервов с сельхозпроизводителями.
12. Требовать от России перехода на расчеты в национальной валюте.
13. Запретить вывоз некоторых товаров.
14. Открыть границы с Китаем для активизации экономики (КНР победила коронавирус, и пора работать с ней).
15. Отменить госзакупки по товарам, которые могут подождать.
16. Индексировать заработную плату.
17. Повысить налоги на алкоголь и табак.
Накануне стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение.
В республике временно ограничены въезд и выезд, также приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров и запрещены массовые и спортивные мероприятия.
Кроме того, под запретом семейные и памятные мероприятия с массовым скоплением людей.
Напомним, что в Казахстане число заболевших коронавирусом возросло до восьми человек.
Источник: vesti.kg
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